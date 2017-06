Comício das Diretas Já em João Pessoa é adiado para o mês de julho

Programado inicialmente para acontecer no próximo dia 22, o primeiro Comício das Diretas Já na capital paraibana foi adiado para o mês de julho, com data ainda a ser definida.

A informação foi dada na noite dessa terça-feira (13) pelo professor Ronaldo Barbosa, presidente do Diretório Municipal do PSB em João Pessoa e um dos organizadores do ato.

A decisão de adiar o comício foi tomada durante reunião realizada na sede da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag).

Foto: Paraibaonline

“O período de festas juninas e agenda de artistas e lideranças políticas que querem participar do comício aqui em João Pessoa acabaram nos levando a optar pelo adiamento. Seguiremos cumprindo o calendário de encontros e, na próxima terça-feira (20), às 9h30, voltaremos a nos reunir aqui na Fetag para discutirmos a nova data do evento”, disse Ronaldo (foto).

O primeiro Comício das Diretas Já em João Pessoa está sendo organizado por movimentos sociais e sindicais, como Central Única dos Trabalhadores (CUT), Frente Brasil Popular, Fetag, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB) e Aduf-PB.

Cinco partidos políticos de esquerda – PSB, PT, PDT, PCdoB e PSOL – também participam da organização do comício. Eles reivindicam a saída do presidente Michel Temer e a realização de eleições diretas para escolher o novo ocupante do Palácio do Planalto.