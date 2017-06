Comerciantes do São João avaliam de forma positiva primeira semana dos festejos

O presidente da Associação dos Comerciantes do Maior São João do Mundo, Lucinei Cavalcante, avaliou de forma positiva as vendas realizadas na primeira semana de festa.

Segundo ele, o faturamento tem sido bom, mas a expectativa é que o percentual aumente no decorrer das próximas semanas.

Foto: Paraibaonline

Lucinei ainda falou que, apesar do depósito exclusivo de venda de bebidas no Parque do Povo ter aumentado os preços dos produtos em 30% com relação ao valor de mercado, as margens para os comerciantes estão boas e alinhados aos praticados no ano passado.

– Estamos pegando o produto 30% mais caro que o valor de mercado e repassando com margem de 100% para o consumidor final. Apesar de tudo, estamos dentro do aceitável, porque os preços continuam bem alinhados com os do ano passado. O que tem nos preocupado é o preço do gelo, já que encontramos um pacote pequeno a R$ 2 no comércio local, e dentro do Parque do Povo o valor de revenda é R$ 4, o que é um absurdo – citou.

O comerciante ainda citou algumas reivindicações dos barraqueiros, tais como mais policiamento no entorno da festa; melhor iluminação; água potável da Cagepa; e a possibilidade de se colocar mesas fora das barracas.

*As informações são da Rádio Campina FM.