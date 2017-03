Começa ato público com Lula. Padre chama Dilma de “mãe da transposição”

Com um imenso público, começou há poucos instantes o ato público na cidade de Monteiro com a presença dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff (PT), com também de outras lideranças políticas, a exemplo do senador Humberto Costa (PE), líder do PT no Senado Federal, e Ricardo Coutinho, governador paraibano filiado ao PSB.

Em breve pronunciamento, o padre Djaci Brasileiro, um dos históricos defensores da obra, agradeceu a Lula e a Ricardo pelo envolvimento para que as águas do Rio São Francisco chegassem ao território paraibano.

A certa altura de sua fala, o religioso chamou Dilma de “mãe da transposição”.