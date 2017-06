Combate à corrupção e gestão pública são temas de palestras no HackFest 2017

A gestão pública e o combate à corrupção aos olhos do Direito foram tratados na tarde deste sábado (10) durante o segundo painel de palestras (de uma série de três) proposto pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) na programação paralela da 3ª edição do ‘HackFest Contra a Corrupção’, evento aberto na tarde da sexta-feira (9) nas dependências do Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa, e que vai até a noite deste domingo (11).

As palestras do Painel 2, com o tema ‘O Direito na Gestão Pública e no Combate à Corrupção’, foram ministradas por Affonso Guizzo Neto, Carlos Regazzo, Júlio Marcelo e Roberto Livianu, das 14h às 17h30, no teatro Paulo Pontes, do Espaço Cultural.

O ‘HackFest Contra a Corrupção’ é uma maratona hacker de programação que pretende, por meio do desenvolvimento de soluções tecnológicas, envolver a sociedade no combate à corrupção. Programadores, estudantes e profissionais ligados ao desenvolvimento de softwares, e também das áreas de Direito, Administração, Gestão Pública, Design e Arte/Mídia estão reunidos em 17 equipes, desenvolvendo softwares e apresentação das ideias para futuros aplicativos que ficarão à disposição da sociedade.