Com salários atrasados e em crise, Treze anuncia dispensas

A derrota para o Auto Esporte na última rodada do Paraibano não fez bem ao Treze.

Fora do G-4, com salário dos jogadores atrasado, sem vencer há três jogos e em um momento de muita turbulência, o Galo deve passar por uma reformulação nesse intervalo de 11 dias até o início do segundo turno do estadual.

Foto: Montagem / Divulgação – Jeffinho Cariri

As mudanças já foram anunciadas nesta segunda-feira (20), quando a diretoria confirmou três saídas: o zagueiro Léo Kanu pediu para deixar o clube, enquanto o volante Thiago Costa e o atacante Geraldo Filho foram dispensados.

Clique aqui para ler matéria completa.

.