Coluna de Alexandre Moura: Tudo Junto?

Matéria publicada no jornal americano The New York Times (NYT) diz que as redes sociais WhatsApp, Facebook e Messenger vão ser integradas até o primeiro trimestre do ano que vem.

O principal objetivo é melhorar substancialmente a segurança das informações, disponibilizadas pelos usuários nas três plataformas. A integração vai permitir ainda que, “as pessoas conversem entre si a partir de qualquer uma das plataformas”.

Segundo a reportagem do NYT, as plataformas vão continuar podendo ser usadas de forma independente e o Facebook e o Menssenger contaram com criptografia semelhante, a existente hoje no WhatsApp.

Parece que as multas bilionárias aplicadas na Europa, devido ao vazamento de dados dos usuários, estão fazendo efeito.

Vale destacar que, legislação semelhante à europeia, vai entrar em vigor no Brasil em agosto de 2020.

Celular Russo

Vivemos em uma época onde os crimes praticados com o uso de tecnologia, ou que aproveitam a “vulnerabilidades dos equipamentos de tecnologia” (a exemplo dos smartphones) para a prática de delitos, faz com sejam desenvolvidas soluções que melhorem a segurança destes dispositivos.

Com este objetivo, engenheiros russos criaram um celular que segundo eles, é o “primeiro à prova de grampo e de hackers”.

O equipamento produzido pela Avtomatika e comercializado pela empresa Rostec, é vendido na Rússia, pelo equivalente a cerca de R$ 1.600.

O “celular russo” possui proteção criptografada Kruiz-K, patenteada, que é “resistente a hackers e grampos”.

O preço é bem competitivo, mas as vendas do aparelho estão restritas por motivos óbvios, as forças de segurança, órgãos do governo e algumas empresas que possuem licença oficial para uso deste tipo de equipamento.

Terapia a Distância

Um aplicativo (App) para celular bem interessante é o “FalaFreud”, uma ferramenta de “terapia online”, desenvolvida nos Estados Unidos. O App tem o objetivo, de “conectar pacientes a terapeutas, oferecendo sessões à distância pela Internet”.

Desde o lançamento da primeira versão do sistema em 2016, já utilizaram o App mais de 1 milhão de pessoas em 150 países.

Para usar a solução, basta o cliente se cadastrar e responder a uma serie de perguntas e depois de poucos minutos, uma lista de terapeutas disponíveis para atendê-lo será disponibilizada.

Para os usuários brasileiros, o custo fica em torno de R$ 30,00 por consulta.

Este tipo de solução tecnológica foi regulamentada no Brasil, através da “Resolução 11/2018” do Conselho Federal de Psicologia.

“Plano de Saúde” mais Barato

Como no tópico acima, tecnologia também vem sendo usada para baratear o custo de planos de saúde. O exemplo mais recente é o App desenvolvido pela Startup brasileira “Dandelin”.

A empresa criou uma comunidade de usuários (baseada nos conceitos de “economia compartilhada”) para “conectar pacientes a médicos, facilitando o agendamento de consultas e dividindo o custo das consultas entre todos os usuários, numa espécie de consórcio, onde o valor máximo da consulta fica em R$ 100”.

O objetivo, segundo os dirigentes da Startup “é atender o mercado formado por cerca de 70% dos brasileiros que não possuem plano de saúde, de acordo com uma pesquisa da CNDL – Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas”.

Fácil de usar, o App disponibiliza um cadastro com os médicos credenciados, listados por “nome, especialidade, localização e disponibilidade de agenda para a consulta”. Ótima ideia!