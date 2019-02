Coluna de Jobson de Paiva Sales: Tu procrastinas, ele procrastina. Eu..?

Do latim procrastinatus, a significar “adiar, deixar algo para depois”, pro (a frente), crastinus (de amanhã), procrastinar.

Quem foram seus bisavós? Qual o nome deles e o que fizeram?

O dolce far niente, ócio criativo (do sociólogo Domenico de Masi) deve verter-nos melhores no trabalho, na vida. Acaba por ser tributário de uma finalidade: sermos “a melhor versão de nós mesmos”. Nem sempre ávidos e prolíficos o quanto de nosso potencial desenvolveremos? As barreiras preponderantes à plenitude pessoal e profissional serão externas ou internas?

“Isso não é pra mim”, “nunca chegarei lá”, “jamais serei o que esperam, nem mesmo quero isso!” reverberamos inconscientemente fortificando muros que podem tornar-se intransponíveis. As expectativas daqueles que respeitamos podem mais atrapalhar que auxiliar se não estamos prontos. Assim condicionaremos o início de atividades, projetos ou decisões a pressupostos que julgamos ainda não termos e que podem representar para além de prudência, fuga e procrastinação.

A auto sabotagem resultante de patologias psíquicas não é nosso alvo, interessa-nos aqui um espécime tênue, ao qual a psicóloga Amy Cuddy (da Harvard Business School) chama de “síndrome do impostor” em sua obra “O poder da Presença”. A síndrome afetaria aqueles meticulosos, não raro tímidos, pessoas como eu e você, que em importantes circunstâncias não obterão domínio pleno da situação o que as impedirá de “entrarem nela sem embaraços e saírem dela sem ressentimentos”, ou seja, impedirá de serem o melhor de si.

Rememore-se também a “síndrome do estudante”: protela-se o dever até o último momento e se se ganha mais prazo para a entrega não se descarta mais uma vez deixa-lo para última hora preenchendo o tempo extra obtido com mais divertimento. O dever, a tarefa, o trabalho, o novo curso, o novo negócio, o fim do velho relacionamento, etc., são difíceis de confrontar e fáceis de fugir. Acreditar-se-ia impostor em tentar? Melhor resignar-se, viver com o consolo do tépido, do morno. Nada mais acalentador que a apatia do que já conhecemos e sabemos fazer.

Federico Fellini em seu filme 8 ½ , de 1963, utiliza da metalinguagem para falar da crise criativo/produtiva do personagem Guido (um alter ego). Guido, um diretor de cinema, procrastina e foge da obrigação que contratualmente assumiu para entrega de um novo filme, e por fim acaba num balneário recreativo como escusa para recobrar sua inventividade. Ao invés de dedicar-se ao dever inunda-se em recreação mesclada com culpa. “Para eles a minha criação é apenas um fenômeno econômico, enquanto que para mim…” queixa-se o impotente, mas romântico, personagem pretendendo tonar intangível os milhões tangíveis que a ele confiaram. Fellini legou, na opinião deste articulista, sua obra magna ali, ao tecer sobre a procrastinação, que a todos ocorre em algum momento, um ensaio sobre os seus porquês. Ao espectador a película ora transmite o que necessitava ser feito, ora identifica-nos humanamente nas escusas do protagonista.

Em contraste o epíteto de pensador e executor Albert Einstein revolucionou o mundo em 1905 com a teoria da relatividade, tinha apenas 26 anos! Seguro e inabalável o prodígio prometia a esposa um bom acordo de divórcio com o aquinhoado que viria do prêmio Nobel (sim, ele tinha certeza de que a medalha repousaria em seu peito em breve). Sua mente inquieta quase nunca procrastinava (condicionar o divórcio ao prêmio Nobel foi exceção que prova a regra).

Já a maravilhosa Cora Coralina, poetisa goiana de ascendência paraibana, publicou seu primeiro livro com quase 76 anos de idade! Embora escrevesse desde a adolescência (descrevia-se como uma doceira de profissão) apenas oportunizou a si própria sua criação mais doce na madura idade. Deslocou a tênue linha entre procrastinar e ter o seu próprio tempo.

Cora Coralina porta uma lição profunda: podemos nos tornar mais sábios e mesmo inteligentes com o tempo. A aridez que a vida lhe impôs não a liberou de realizar quem era, ao contrário, exigiu.

O preço da apatia, o menor deles, será o de escrevermos nossos nomes sobre turva lama para termos nossa existência esquecida e assim como pouco sabemos sobre nossos bisavós sermos pouco ou nada sabidos pelos nossos bisnetos.

O ser humano é o que pensa (Aristóteles) mas acima de tudo o que disso faz.

“Cada qual é filho de suas obras”

Miguel de Cervantes.