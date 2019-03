Coluna de Jobson de Paiva Sales: Só sei que nada sei, eu acho

Somos como irmãos. Temos apreço recíproco. Mas você me tem críticas profissionais, sobre meus negócios. Sempre pensou – e as vezes me disse – que sou leniente, não trabalho o suficiente, preciso esforçar-me mais, e acima de tudo fazer melhor. Comenta-se de desperdícios, há certo consenso de que não gerencio bem. Mas hoje te procuro na condição de amigo para te pedir: preciso de mais dinheiro para o negócio, você poderia me emprestar? Prometo, essa será a última vez, e dessa feita eu devolverei.

Qual seu pendor em atender o pedido? Você seria melhor amigo ao atender ou sendo franco sobre a situação insustentável do negócio?

Sua piedade pecuniária será capaz de alívio imediato, mas incapaz de solução, os embaraços persistirão: incompetência e falta de humildade em assumi-la.

Mas se você, assim como a maioria, sente-se desconfortável em investir em algo que ruirá pense na hipótese do empreendimento abaixo.

Gastamos 6% do PIB com educação, proporção maior que os países mais desenvolvidos do mundo (membros da OCDE gastam em média 5,5% do PIB). Verte-se em educação no Brasil como proporção do PIB mais do que em 80% das nações do globo. Nos EUA são 5,4% do PIB destinados a ela. Coreia do Sul e China realizaram sua grande transformação educacional poucas décadas atrás (quando seus PIBs eram bastante inferiores ao brasileiro) sempre orçando abaixo de 4% do PIB.

Como resultado desse investimento tem-se o fracasso brasileiro nos principais exames internacionais. Temos um dos piores níveis de conhecimento em segundo idioma o mesmo em ciências, matemática e línguas (a nossa própria). Fomos o 63º país dentre 70 avaliados no PISA 2018 (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes da sigla em inglês). Nenhum prêmio Nobel orna nossas estantes (há 5 na Argentina, 2 no Chile, 2 na Colômbia e 1 no Peru). Nossa melhor universidade é a ducentésima em nível internacional. No quesito pesquisa e inovação a Ásia lidera os pedidos mundiais de patentes com 64% de todos eles, a América do Norte vem em segundo com 20,5% e Europa com 11,3%. A América Latina e Caribe amargam 2% neste importante termômetro.

A que serve a Educação?

Decerto muitos a veem como direito natural, libertário e inalienável do homem (art. 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU). Entretanto este direito “natural” é apenas um hábito recente. Há menos de dois séculos não era natural ir à escola, elas mal existiam, e frequenta-las era privilégio de elites aristocráticas e clericais.

Coube a Inglaterra fundar o primeiro sistema de ensino público. Uma resposta pragmática à necessidade de formação de operários para as fábricas da Revolução Industrial. A escola como mecanismo utilitário e adestrador.

Econometristas modernos também enxergam um padrão utilitário, mas de outro matiz: a educação melhora os padrões materiais dos indivíduos.

Os artefatos em macroeconomia atestam o peso que o aumento de produtividade nas sociedades tem sobre os seus padrões de vida. O capital, notadamente em tecnologia, e altos níveis de educação e expertise das pessoas geram alta produtividade e esta gera riqueza.

Somos pobres porque não temos educação!

Não temos educação porque somos pobres? A insistir no pernicioso ciclo, apenas vindicar mais dinheiro, nossa educação não será libertária nem utilitária, continuará apenas retardatária.

“Se você acha a educação cara experimente investir em ignorância”

Derek Bok