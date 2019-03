Coluna de Alexandre Moura: “Smoking Snakes”

A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, particularmente o envio da FEB – Força Expedicionária Brasileira, composta por mais de 25 mil soldados do nosso Exército, para frente de batalha italiana, terá um game (jogo para computador) que “contará um pouco da história da FEB na guerra”.

O jogo vem sendo desenvolvido na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais pelo especialista em jogos eletrônicos Dênis Fernandes.

Denominado de Smoking Snakes (numa tradução livre “Cobras Fumantes”), em referencia a como eram conhecidos os soldados brasileiros, devido ao emblema da “Cobra Fumando” costurado no uniforme (alusão irônica ao que se afirmava em 1943, que seria “mais fácil uma cobra fumar cachimbo do que o Brasil participar da guerra na Europa”), o jogo está na sua primeira versão e “conta com um mapa da área dos combates na Itália e uma opção de jogo online”.

Para mais informações sobre Smoking Snakes, acesse www.facebook.com/smokingsnakesfps/. Excelente ideia!

Israel e a Lua

Israel deverá ser o quarto país, depois da Rússia (na época da União Soviética) em 1966, dos Estados Unidos em 1969, e da China em 2013, a enviar uma sonda para Lua e pousa-la na superfície do nosso satélite natural.

A sonda foi enviada a bordo do “foguete americano Falcon 9”, da empresa “Space X” e foi construída em uma parceria entre a ONG – Organização Não Governamental, Spacell e o fabricante aeroespacial “IAI – Israel Aerospace Industries”.

Denominada de “Beresheet” (“início”, em hebraico), o engenho espacial custou cerca de R$ 400 milhões, tem 585 quilos de peso e deve levar cerca de dois meses para chegar a Lua, possivelmente pousando, no dia 11 do mês que vem.

Uma vez na superfície lunar, a sonda israelense vai coletar dados do solo e efetuar medições, transmitindo durante três dias as informações para uma estação receptora em Israel.

Robótica

Neste mês de março, vai acontecer nos Estados Unidos, o evento de robótica denominado de FRC – First Robotics Competition 2019, a principal competição desta área no mundo.

O Brasil estará representado por uma equipe formada por dez alunos de escolas públicas, com idade entre 14 e 18 anos, da cidade de São José dos Campos, São Paulo.

A equipe brasileira, denominada de Brazilian Storm (“Tempestade Brasileira”), vai participar de duas etapas regionais do torneio americano, a primeira na cidade de Little Rock, estado do Arkansas, e a segunda em Huntsville, no estado do Alabama.

Para participar do evento, a equipe brasileira tem o patrocínio da ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, do Governo Federal.

O objetivo é “estimular o aprendizado de robótica e programação de computadores, como forma de fazer o Brasil avançar na criação e no desenvolvimento de novas tecnologias”.

Design Brasileiro em Nova York

No próximo mês de maio, entre os dias 19 e 21, um grupo de 16 estúdios de design brasileiros de mobiliário estarão expondo no ICFF 2019 (Feira Internacional de Móveis Contemporâneos), na cidade de Nova York, Estados Unidos.

O evento é considerado “a maior vitrine norte-americana do setor de mobiliário e a mais importante plataforma de negócios do design global”, atraindo aproximadamente 700 expositores de dezenas de países.

Em paralelo ao stand do Brasil na feira, vai haver algumas “ações mostrando a história do design brasileiro em parceria com a empresa Natura Cosméticos”.

A organização da participação brasileira é do Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul e da Apex-Brasil Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.

Mais informações no site www.raizproject.com.