Sétimo Arcebispo

Desde o dia 8 de março os fiéis da Arquidiocese da Paraíba conhecem o nome do novo Arcebispo da Arquidiocese da Paraíba, através da comunicação do Sr. Núncio Apostólico, Dom Giovanni d’Aniello, ao Administrador Apostólico: “Tenho a satisfação de lhe comunicar oficialmente que o Santo Padre Francisco nomeou Arcebispo dessa vacante Arquidiocese da Paraíba o Excelentíssimo Dom Manoel Delson Pedreira da Cruz, OFMCap., transferindo-o da sede episcopal de Campina Grande, Estado da Paraíba”.

A Santa Sé revela sua solicitude para com as Dioceses vacantes, nomeando o seu novo Bispo num período relativamente curto; assim aconteceu em relação à Arquidiocese da Paraíba, levando-se em consideração o período compreendido entre a data da vacância (6 de julho de 2016) e a data da nomeação do novo Arcebispo (8 de março de 2017). Os trâmites da nomeação de um sacerdote, que vai receber a ordenação episcopal, e os da transferência de um Bispo de uma para outra Diocese exigem um tempo razoável porque, no processo canônico, são considerados critérios que, necessariamente, convergem para a escolha daquele que tem a missão de santificar, ensinar e pastorear uma Arqui/Diocese que é, por definição conciliar, uma “porção do Povo de Deus”.

Dom Manoel Delson é sucessor de Arcebispos que muito contribuíram para a respeitável identidade da centenária Arquidiocese da Paraíba – a Arquidiocese de Nossa Senhora das Neves. O ministério pastoral de Dom Delson nas Dioceses de Caicó e de Campina Grande, no período de 2006 a 2017, pavimentou a estrada que o traz à Arquidiocese da Paraíba que, no contexto atual, necessita de um Arcebispo com serenidade, firmeza e coragem. Como afirma o Diretório para o Ministério Pastoral dos Bispos, no seu ministério deverá “enfrentar com humilde confiança em Deus e com coerente coragem os desafios que a hora presente – caracterizada por problemas novos, grande progresso e repentinas mudanças – traz consigo, neste início de terceiro milênio”.

O clero, o segmento da Vida Consagrada e o universo do laicado encontrarão no seu novo Arcebispo um pastor aberto ao diálogo, identificado com o mundo da comunicação e com reconhecida experiência de gestão. De sua mensagem aos “Presbíteros, Diáconos, Religiosos(as), Seminaristas, Autoridades, colaboradores da Arquidiocese, membros das Pastorais, Movimentos, Serviços e Comunidades Novas, funcionários, e aos fiéis da Arquidiocese da Paraíba”, depreende-se seu estado de espírito, sua confiança e sua fé em Deus, seu senso de responsabilidade: “Que o Senhor Jesus, neste tempo quaresmal, nos dê a inspiração evangélica para aceitar e cumprir seus desígnios. (…) O Papa Francisco me confiou a reponsabilidade de cuidar desta porção do Povo de Deus e eu aceitei. Sei que o novo é sempre surpreendente! Os desafios que enfrentarei são grandes. Eles serão caminhos de crescimento pessoal e oportunidade de servir à Igreja, na tríplice dimensão de ensinar, santificar e apascentar os que estarão sob os meus cuidados. (…) A Igreja é Comunidade de pessoas de fé. O Clero é formado de homens de fé! Os movimentos, pastorais, serviços, vida consagrada e comunidades novas são constituídos de pessoas que têm fé e se abandonam nas mãos de Deus, procurando servi-lo. Este servo da Igreja é, também, homem de fé! (…) Estou consciente da complexidade da Arquidiocese! Para apascentá-la de acordo com a inspiração de Jesus Cristo, o Bom Pastor, conto com os Presbíteros e Diáconos, meus auxiliares diretos! Conto também com todo o povo querido da Arquidiocese! Preciso do vosso apoio, da vossa disponibilidade, da vossa generosidade, da vossa obediência e fidelidade a Cristo, através da Igreja e deste servidor! (…) Que Nossa Senhora das Neves, Mãe e Padroeira da Paraíba, interceda por nós e sempre nos acompanhe com sua terna proteção!”.

A melhor forma de cada católico aguardar a chegada do sétimo Arcebispo da Paraíba é tê-lo presente em sua oração. “Bendito o que vem em nome do Senhor!” (Sl 117, 26).

Dom Genival Saraiva

Administrador Apostólico da Arquidiocese da Paraíba