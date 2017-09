Rezas do entardecer

Por Rafael Holanda (*)

Ajuda-nos Senhor a procurar encontrar momentos de alegrias, para que possamos cantar esperanças que são não visualizamos, e pelas dores de muitos, tristonhos e solitários.

Mostre-nos a beleza da vida, onde o amanhecer na sua formosura resplandece o que existe de melhor, pássaros a cantar, raios de sol, crianças a brincar, e a vida para aproveitar.

Mostra-nos o espírito que enfeita a estrutura básica do amor, com sua produção de aroma suave, que espalha por toda imensidão e envolve com seu carinho todo coração.

Que se fale a verdade em todos os momentos, para que a palavra levada pelo vento venha repercutir em ouvidos de muitos que necessitam.

Que possamos ter alimento para saciar a fome do necessitado, um lugar para descansar, água para refrescar, pelo menos uma esteira no chão para que o mesmo possa descansar, e palavras de conforto que acalmam o espírito.

Que a pureza santifique o nosso coração para que as luzes que vêm do alto sejam capazes de resplandecer os nossos momentos, e trazer a seguridade de nossa vida.

Quantos espinhos cruzam a vida de muitos, que desprovidos de forças preferem sentar no chão, a buscar na insegurança do seu caminhar, alguém que possa ajudar.xx

Quantos somem dentro de si, porque não buscam levantar as virtudes, e preferem construir templos para masmorras e nutrir os vícios que destroem.

Quantos esquecem a força da oração, penetram na solidão da inverdade, caminham por caminhos sem destinos, e vivem cercados de muitos, mas vivem sozinhos.

Torna-nos um sábio para que possamos entender os segredos que existem entre a caridade e a palavra divina, pois muitos dão ajudas, para que possam ser agradecidos adiante.

Faça com que nossas mãos tenham apenas as caricias do amar, nossos olhos se alegrem contemplando a aurora vermelha e dourada da fé, e sagrados ensinamentos.

A vida possui componentes que embelezam a estrada, a vida também se envolve em coisas que destoam a estrada, pois o livre arbítrio é o fiel da balança nestes momentos.

Torna-nos apto para chegar de forma límpida, onde a beleza do céu possa nos mostrar, que quando nossa vida se esvair como o pôr do sol, o espírito possa chegar com honra e nenhuma vergonha.

(*) Médico