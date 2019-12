Rafael Holanda: Trilhe por este caminho

Durante a sua passagem terrena seja generoso na prosperidade e agradecido nas adversidades, saiba que a cada instante haverá sempre uma curva para nos surpreender.

Faça sempre merecer a confiança do amigo, trate-o com o rosto sereno e sem demonstrações de aflição, pois o abraço que dá não fica tão distante e diferente da repulsa.

Seja sempre uma riqueza de carinho para os que necessitam e uma advertência para os que acumulam riquezas e não pensam no próximo.

Seja sempre justo nos seus procedimentos e pareceres e guarde para si a prudência ao falar, pois palavras sem pensamentos atraem inimizades.

Tente ser a luz dos que caminha na escuridão, alegria dos que não encontram a paz, rio manso para os desesperados, um braço aberto para a incerteza dos que sofrem e libertador para os que não têm esperança de liberdade.

Que seus passos seja seguidos como exemplos e que sua palavra seja escrita em pedra de fé, pois Deus dá sempre o conforto a quem menos espera.

Seja abrigo para quem necessita e palavra para quem não sabe expressar, sejam os olhos dos menos afortunados que não vêem a luz e torne-se lamparina para os que acham perdidos.

Seja espelho da verdade, bastão da fidelidade e templo da honestidade, pois cada momento haverá sempre alguém com sua magnífica caneta a anotar os seus caminhos.

Seja o sol no céu da generosidade, o brilhantismo de sua geração, a fruta da árvore da humildade, consolo para o que sofre, pois na audiência final nem promotores ou jurados se sentirão capazes de atirar a primeira pedra.

Cuida a cada instante de cada segundo da tua vida, pois não haverá aviso quando o trem da vida se sentir necessário o direito de te levar.

Aguarde de maneira serena, o dia em que os cantos de saudade serão evocados, pois o tempo passa e com ele acompanha as nossas dores, os nossas razões de termos participado deste grande teatro chamado vida.

Contribua com as menores coisas que sempre guardam dentro de si uma representação maior aos olhos de Deus e terá a certeza que não foi necessário uma plateia para te agradecer.

Deixe apenas como lembrança, os exemplos que foram capazes de alisar a terra que te serviu de passagem, não contribuam com historias a que venham destituir a grande de sua vivencia.

Saiba entender os segredos que existem no firmamento, não se faz necessário ser um bom interprete para ser capaz de ler os que os nossos olhos podem decifrar.

Entre a vida e a morte o que existe é apenas uma ponte, assim como entre o ódio e o amor, as coisas entre o bem e o mal são tão pequenos que não podemos compreender.

Eu vim por estas terras apenas para cumprir uma breve passagem, mas na certeza absoluta de que enquanto reger a minha consciência é meu dever de buscar trazer apenas o que existe de bom.

Não posso partir no silêncio de um dia levando dentro do meu espírito uma caixa de horrores, e sim levar na mansidão do seu voo a magistral leveza da minha paz.

Quero apenas ser feliz e com esta felicidade tentar dividir um pouco para muitos que não souberam encontrar dentro de si a arte de plantar, semear e aproveitar das suas virtudes.