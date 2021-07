Rafael Holanda: Eu sou

Eu sou a lágrima de um mundo triste, onde a esperança verde já não existe, onde o sofrimento ecoa nos quatro cantos de um mundo e se perde na densa nevoa das incertezas.

Sou uma jornada a descer escadas, para encontrar o meu verdadeiro lar, enquanto muitos se destroem antes de alcançar a sua vida plena de alegria.

Sempre peço que a morte não me visite, e que as minhas forças sejam acrescentadas para que os meus olhos evidencie a luz da verdade, e o esplendor de uma vida completa pelo mel da sabedoria.

Que nenhuma ilusão venha destroçar os meus sonhos que se fizeram canção para os meus dias, com a finalidade de aliviar as minhas dores. Que minha honra não seja atada ao esquecimento, pois durante a minha caminhada pautei em deixar as passadas incrustadas com historias a serem contadas e exemplos para seguir.

Que tudo que é belo seja imortal como é o canto da verdade, para que a semente da maldade e injustiça não seja semeada com a finalidade de moldar desesperanças.

Os milagres da vida são produzidos por nossas mãos para que possamos compreender a grande roda que existe e das coisas que fazemos. Que minha alma ouça! Ame o seu Senhor como o peixe ama a água.

Quanto mais água mais alegria, e mais tranquilidade para suas estripulias. Sem água, ele sobrevive por poucos momentos, e somente Deus conhece a angustia do seu coração.