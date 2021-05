Rafael Holanda: Componha sua vida

Há pessoas na vida mesmo que após serem evidenciados pelos olhos de Deus, mantém a estigma de levar sempre consigo a cartilha da maldade.

Há pessoas que se contentam apenas com a capacidade de obscurecer o brilho do sol com suas artimanhas, proporcionar de forma maldosa os seus conhecimentos para sofrimento.

Há pessoas que preferem viver na miséria de um inacabado pesadelo, do que buscar uma maneira capaz de sossegar os seus desassossegos, e trazer para luminosidade da esperança.

Há pessoas que já deitam com intenção de programar os misteriosos caminhos, de tal maneira que, o que não percebe o seu instinto perverso é capaz de cair e se machucar.

Deus é extremamente vigilante para os que se sentem dono do mundo, e sempre acompanha os seus passos, para que as suas passadas não sejam maiores do que as suas perversidades.

Deus não perdoa quem madruga com a finalidade principal de subir na vida através de sofrimentos ou enganações, pois eles caem num precipício sem fundo e não deixam histórias.

Geralmente o rio por onde passa a bondade dos homens, não trazem nomes destas pessoas, pois os seus trapos seguem pelo estreito caminho da desilusão e da tristeza.

Geralmente o terreno destas pessoas é árido como o deserto, e por mais que se estimule em plantar a semente do bem, apenas nasce a pequenas flores sem cores e tendem a secarem.

Não cante as suas maldades pelo peso do seu dinheiro, não pense que em seu pensamento haverá a capacidade de gastar em outro mundo, pois o outro lado não aceita mudanças de comportamento.

Não viva na diferença da linha que se expõe todo trajeto de uma vida, não queira ser diferente de tudo que seu pensamento sem lógica tende criar, pois o céu descreve em linhas o que motiva a tua caminhada.

Saiba compreender que ao morrer o homem por mais que faça alguma coisa de bom, sempre haverá alguém a mostrar um pouco de ressentimento e dizer palavras que ferem e machucam.

Saiba que nas orações de agradecimento haverá sempre alguém nas suas intimidades a pedir a Deus por um próspero ano, ou um ano cheio de sofrimento para alguém.

Cada um é capaz de criar a sua identidade e deixar exemplos, outros são capazes de não deixarem nem a lembrança de sua passagem pelo caminho da vida.

Cada um é capaz de compor a sua canção repleta de uma sintonia sem igual, onde as letras suavizam a esperança e trás uma serenidade, outros destroem e abominam a música.