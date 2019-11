Rafael Holanda: A honestidade

A verdade é o espelho da honestidade, basta ser sincero que não necessitará de mais nada para que você seja uma pessoa especial.

A verdade é mais pura que o ouro e por sua maneira de ser não necessita de nenhum pouco de refino.

A verdade e honestidade são sinônimos que fazem parte do homem bom; são relíquias que nascemos já trazendo consigo o reflexo da dignidade.

A honestidade é a segurança do mundo e funciona de forma integra dando força a fé para que a falsidade seja esmagada com nossos pés.

A honestidade é a vida trilhada na luz do amor, pois a serenidade do homem está na sua forma com que os seus procedimentos são executados, com a finalidade de fazer alguém feliz.

Quem pratica a caridade, espelha-se na verdade, e é antes de tudo honesto, não busca demonstrar a ninguém sua forma de procedimento, pois Deus com sua visão já abençoou.

Um dos prazeres maiores do honesto é ser puro, e praticar o bem sem mostrar a face que lembra bem a maneira falsa com que os comerciantes do mal se utilizam.

Ser de verdade honesto é subjugar as suas prevenções e ideais, dizendo as coisas como são sem enfeitá-las; tratar os inimigos com justiça, confessando quando não somos capazes de fazê-lo.

O honesto deve antes de tudo recusar elogios imerecidos e encarar as verdades dolorosas pela frente, não fugindo um centímetro do perdão ao admitir o seu erro.

Fale sempre a verdade e não busque na raiva a sua arma maior; encontre a maneira explicita de confessar as coisas que lhe feriram e num ato digno recorra ao perdão.

Amar é saber buscar em pequenas ações uma forma perfeita para fazer alguém feliz; é encontrar em outros méritos que gostaria de ter e reconhecer.

A vida não seria uma verdadeira peça se não houvesse quem soubesse interpretar os seus atos, por isso busque não decorar textos, e sim realizar ações que partam do coração.

No silêncio do cansaço tente apenas ouvir, no silêncio da dor se transforme em conforto, no silêncio da incerteza retorne a sua intimidade e reconheça onde a palavras está mal colocada.

As coisas ocorrem no seu devido tempo, nada surge de forma repentina sem antes haja uma concordância advinda de uma força maior, que a tudo ouve e enxerga.

A brilhante luz da experiência nos ensina que nada é mais representativo aos olhos de Deus do que fazer pequenos atos que sejam capazes de amenizar uma tristeza.

Vamos viver de tal maneira que os pequenos defeitos sejam apenas algo que se transforma de forma repentina em coisas normais e não que seja alvo e risos e humilhações.

Haverá um tempo em que imploraremos para que os ponteiros do relógio não continuem a marcar horas que possam nos incomodar; haverá o momento em que imploraremos ao relógio que movimente os seus ponteiros de forma rápida.

Tudo é questão de tempo, tudo na vida passa tudo que se torna difícil com certeza terá uma solução, tudo que se oculta sempre pode ser encontrado, e assim entre algo e alguma coisa caminhamos sequenciados pela vida.

Assim amigo diga sempre a verdade, renuncie a falsidade, seja você em momentos bons e ruins, pois somos parte do mesmo corpo. Efésios 4.25.