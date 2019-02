Coluna de Alexandre Moura: Pediatria e Inteligência Artificial

Em uma rara parceria nos dias atuais entre os dois países, cientistas dos Estados Unidos e da China estão trabalhando no desenvolvimento de um “Sistema de IA” (Inteligência Artificial), capaz de analisar os registros médicos de crianças e “fornecer diagnósticos precisos” sobre a saúde delas.

A pesquisa sino-americana foi inclusive, tema de um artigo publicado no periódico médico “Nature Medicine”.

O sistema foi validado utilizando-se uma base de dados de registros eletrônicos de “saúde coletados em quase 1,4 milhão de visitas pediátricas” realizadas na China. Um volume de informação mais que suficiente para testar e aprovar, a solução de IA que apresentou, segundo os pesquisadores envolvidos no projeto, “precisão comparável ao de pediatras experientes e pode também, ajudar os médicos a diagnosticar doenças raras”.

O diagnostico das doenças pediátricas é feito pelo sistema, “analisando os sintomas, histórico médico e dados clínicos da criança”.

Mandarim

Com a demanda cada vez maior, para os empresários e executivos falarem “mandarim”, a língua oficial da China, uma empresa americana, localizada na cidade de São Francisco, Califórnia, está desenvolvendo um “robô” chamado de “Lily” para “ensinar” mandarim de forma simples.

Para a construção da solução, foi formada uma equipe técnica com estudantes de mandarim, especialistas em processamento de voz e engenheiros de software, que criaram Lily, que nada mais é que “um dispositivo controlado por um aplicativo que auxilia a compreensão de caracteres chineses e explica a forma certa de pronunciar as palavras no idioma de Confúcio”, através de exemplos com “conversas interativas com chineses que ajudam a entender e falar, o idioma”.

O objetivo é que Lily ajude ao usuário atingir “um bom nível de fluência no idioma, em no máximo 12 meses”.

Roupa “Inteligente”

Nosso dia a dia cada vez mais vem sendo “tomado” pela tecnologia. Agora chegou a vez do vestuário. Uma pesquisa sendo feita nos laboratórios do MIT – Massachusetts Institute of Technology, uma das mais importantes Universidades dos Estados Unidos, em parceria com a loja de roupas americana, Ministry of Supply, com o objetivo de criação de uma “Roupa Inteligente”, já apresenta os primeiros resultados.

A ideia é ter uma vestimenta que se ajuste automaticamente ao corpo do cliente, sem necessidade de intervenção humana.

O protótipo sendo testado funciona da seguinte forma: o consumidor escolhe um modelo, sem se preocupar com o tamanho, uma máquina tira as medidas da pessoa e outro robô faz todos os ajustes necessários, e em poucos minutos o cliente sai da loja com a roupa que veste perfeitamente e sem nenhum custo adicional pelo serviço!

Segurança Colaborativa

Outra ideia muito boa vem da Startup brasileira NEARBEE, localizada na cidade de Campinas, São Paulo. A ideia da empresa foi criar uma “rede de ajuda colaborativa” que “conecta pessoas de forma digital, ajudando em situações de risco, gerando uma segurança colaborativa” e assim, salvando vidas.

A rede é montada através de um aplicativo (App) para Smartphone onde “é possível pedir ajuda em caso de emergência para outros usuários do App”.

Denominado de “NEARBEE ajuda e proteção” a plataforma teve apoio do SEBRAE-SP para seu desenvolvimento e pode ser utilizada em várias situações de risco tais como: acidentes em áreas remotas, sequestros relâmpagos, catástrofes naturais, assaltos, etc.

O aplicativo e seus derivados, já têm mais de 50 mil usuários ativos.