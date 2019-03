Coluna de Alexandre Moura: “N26”

Este é o nome de uma Startup financeira (as chamadas Fintechs) sediada na Alemanha, que pretende concorrer com os bancos digitais brasileiros Inter, Nubank e Neon, atualmente os principais deste segmento operando no país.

A N26, que tem 5 milhões de clientes na Europa, pretende abrir uma filial no Brasil ainda este ano ou no início do ano que vem.

No mercado europeu desde 2015, a empresa está presente em 24 países e já atingiu a marca de R$ 5 bilhões em depósitos.

A N26 foi formada com investimentos europeus e chineses e hoje, segundo analistas, seu valor de mercado ultrapassa R$ 10 bilhões.

Tudo indica que a concorrência com as Fintechs brasileiras será grande.

Sem Geladeira

Uma pesquisa realizada por técnicos do Laboratório de Microbiologia da Embrapa Agroindústria de Alimentos, sediado no Rio de Janeiro, e da Embrapa Uva e Vinho, localizada no Rio Grande do Sul, desenvolveu “uma bebida de maçã com lactobacilos vivos e que não precisa de refrigeração para sua conservação”. Atualmente, somente alimentos lácteos contêm esse microrganismo benéfico à flora intestinal.

A bebida é produzida a partir do suco integral da maça e segundo os pesquisadores da Embrapa, tem “dupla funcionalidade: o suco de maçã é reconhecidamente benéfico à saúde humana, devido aos seus compostos bioativos (substâncias presentes em verduras, legumes e frutas que contribuem para o bom funcionamento dos órgãos), e os probióticos (suplemento alimentar, rico em microrganismos vivos) que auxiliam no equilíbrio da microbiota intestinal e na prevenção de uma serie de doenças”.

Além dessas vantagens, o novo produto é indicado para pessoas “com alergias e intolerâncias a leite e seus derivados ou com restrições alimentares” e tem vida útil de 12 meses, armazenado na temperatura ambiente.

A Embrapa está buscando um investidor para finalizar o desenvolvimento tecnológico e colocar o produto no mercado.

“Eletroposto” Premiado

Um projeto denominado de “Eletroposto” desenvolvido pela Fundação CERTI (organização de pesquisa, desenvolvimento e serviços tecnológicos especializados) em parceria com a CELESC (Centrais Elétricas de Santa Catarina) e que tem como objetivo o carregamento das baterias de veículos elétricos, “é um dos vencedores do Prêmio Eco da AMCHAM (Câmara de Comércio Americana no Brasil), na categoria Sustentabilidade em Produtos ou Serviços”.

O Eletroposto é um conjunto de “estações de recarga de veículos e propõe modelos de operação comercial dos serviços de recarga, no contexto de aplicações em cidades inteligentes”.

Em Agosto

Entre os dias 12 e 14 do mês de agosto deste ano, na cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, vai acontecer o Innovation Summit Brasil 2019.

O evento, segundo os organizadores, será “o local de encontro de atores públicos e privados, nacionais e internacionais, envolvidos no processo de empreendedorismo inovador e entidades que atuam com o desenvolvimento e a operação de mecanismos de suporte ao empreendedorismo e à inovação”.

O Innovation Summit (numa tradução livre: “Cimeira de Inovação”) é uma realização da RNAII – Rede Nacional das Associações de Inovação e Investimentos e do SEBRAE.

Estão sendo esperados dois mil participantes do Brasil e do exterior.

Mais informações no site www.anprotec.org.br