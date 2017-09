Mês da Bíblia

Por Dom Manoel Delson (*)

Estamos no Mês da Bíblia. Setembro é o mês consagrado à Sagrada Escritura. Nela nós colhemos os textos sagrados para a nossa Liturgia que ouvimos nas Missas. E a Palavra de Deus para nós deve ser cumprida, assimilada, e colocada na nossa vida para que seja luz e para que guie os nossos passos. E por que setembro é o Mês da Bíblia? Porque é o mês de São Jerônimo, que foi um grande estudioso da Bíblia. Ele traduziu a Bíblia para que todos pudessem entendê-la.

São Jerônimo nos fez aprender que devemos amar e seguir a Palavra de Deus na Sagrada Escritura ao dizer: “Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, e quem ignora as Escrituras ignora o poder e a sabedoria de Deus; portanto, ignorar as Escrituras Sagradas é ignorar a Cristo”. Portanto, devemos, como cristãos, manter sempre um contato e um diálogo pessoal com a Palavra de Deus, que nos é dada na Sagrada Escritura.

A tradução da Bíblia feita por São Jerônimo foi chamada de “Vulgata”, que quer dizer popular. A missão de traduzir a Bíblia foi dada pelo Papa Damaso, que soube, em Roma, da fama da cultura e da sabedoria de São Jerônimo. O Pontífice queria uma tradução mais fiel possível do hebraico e do grego para o latim para que o povo pudesse compreendê-la melhor. São Jerônimo tornou-se, com essa tarefa, o secretário do Papa. Ele estudou hebraico e grego para, assim, compreender as escrituras nas suas línguas originais e poder transmitir o Cristianismo em sua máxima fidelidade ao maior número de pessoas possível. E é graças a tradução feita por ele que, hoje, temos a Bíblia traduzida para o português e várias outras línguas. A tradução de São Jerônimo tornou-se a base da tradução bíblica da Igreja, aprovada no Concílio de Trento. Os escritos de São Jerônimo foram fiéis aos textos originais.

Ele nasceu no ano de 340 em Dalmácia, hoje Croácia. Era filho único de família rica, culta. Com a morte dos pais, foi morar em Roma, onde estudou retórica – a arte de falar bem, oratória, e adquiriu ainda mais cultura. São Jerônimo foi batizado aos 25 anos. Após isso, decidiu ter uma vida monástica, dedicada à oração, ao recolhimento e ao estudo. Foi junto com os monges que viviam na Gália, atual França, que Jerônimo formou uma comunidade dedicada ao estudo da Bíblia e das obras de Teologia.

São Jerônimo morreu com quase 80 anos no dia 30 de setembro do ano 420. Ele é o Padroeiro dos Estudos Bíblicos, dos estudiosos da Bíblia. O Dia da Bíblia foi colocado no dia de sua morte.

(*) Arcebispo Metropolitano da Paraíba