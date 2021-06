Mário Tourinho: Semob-JP, Seinfra-JP, Cagepa, Setur-JP… todos Pró-João Pessoa

Recentemente escrevemos artigo titulado “Grupo Pró-Bessa muito confia na Gestão Cícero Lucena”. E nele lembramos a reunião desse Grupo com o prefeito pessoense, este acompanhado de seu secretário de Planejamento, José Williams Montenegro, fato ocorrido em 5 de fevereiro deste ano e que foi registrado/publicado pelo próprio portal da Prefeitura. A notícia no portal da PMJP mostrava que o Grupo Pró-Bessa é “constituído de moradores e empresários locais que debate e encaminha reivindicações do bairro”, acrescentando que “na pauta do encontro constaram pleitos em relação a ações da Prefeitura nas áreas de infraestrutura viária, mobilidade urbana, iluminação e segurança”.

Naquele artigo, além ficar expressa a confiança do Grupo Pró-Bessa nas ações da Gestão Cícero Lucena, ficou especificado que, decorrente da reunião de 5 de fevereiro, a Semob-JP e Seinfra-JP já haviam providenciado a instalação da lombada física reivindicada para a avenida Washington Luiz e a restauração de uma outra, esta exatamente na beira-mar do Bessa (avenida Arthur Monteiro de Paiva), entretanto – no caso desta última – faltando só sua repintura, tanto nesta quanto na que fica bem em frente ao Restaurante Barril 21 (e essa repintura ainda não foi realizada, pelo menos até a data de 16 de junho corrente).

Em função do mesmo artigo, um leitor – que coincide ser funcionário da Prefeitura de João Pessoa, mas pedindo não divulgação de seu nome – informou que “mais do que as ações no Bessa nesta área de trânsito, a Gestão Municipal está iniciando uma espécie de mutirão, a partir da avenida Hilton Souto Maior, que abrangerá toda a cidade e com a intenção de concluir em começo de agosto como presente à capital paraibana na passagem de seu 436º aniversário”!

A propósito, também como comemoração ao aniversário da cidade, a PMJP, por sua secretaria de esportes, realizará a “corrida das assessorias”, no dia 8 de agosto, como “evento teste de protocolos”, com percursos de 5km e 10km, cujos detalhes tratarei no próximo artigo.

Pois, bem! Regozijados pelo informe emitido pelo servidor público municipal, ficamos na expectativa de que nesse mutirão da Semob-JP e, obviamente, também da Seinfra-JP, esteja engajada a Cagepa. Cagepa?!… Sim! Igualmente a Cagepa, articulada principalmente pela Semob-JP porque o trânsito eficiente e seguro faz-se em função de vias não só asfaltadas, mas bem niveladas. E as vias de quase toda João Pessoa estão com muitos desníveis, principalmente os decorrentes das “bocas de lobo” da Cagepa! Daí esta expectativa de que Semob-JP e Seinfra-JP tenham se articulado com a Cagepa par engajar-se nesse mutirão de requalificação do sistema viário em prol de um trânsito eficiente e seguro!

Quanto à participação da Setur-JP nesse mutirão, justifica-se para que essa Secretaria igualmente se empenhe em apontar quais as principais artérias de chamamento turístico na cidade de João Pessoa, afora as da beira-mar, para que nelas a sinalização do trânsito seja mesmo exemplar! A Setur-JP bem sabe que em todas as cidades tidas como de forte movimentação turística, a sinalização do trânsito, sobretudo a chamada “sinalização horizontal”, constitui-se em outra atração aos turistas. Por exemplo: Jerusalém, além do chamamento como cidade santa, embevece seus visitantes pela excelente sinalização (especialmente a horizontal) do trânsito em suas múltiplas vias!