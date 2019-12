Mário Tourinho: Por um Natal de Luz

Recebi convite do Consórcio Unitrans para a celebração a que denominou de “Um Natal de Luz”, a realizar-se no próximo sábado, 8h30, na sede daquela organização empresarial, formada pelas empresas de transporte coletivo urbano Transnacional e Reunidas. Essa celebração será presidida pelo padre Nilson Nunes, este já muito conhecido não só como cantor que exalta o cristianismo, a família e o amor, mas, há bem mais tempo, como o condutor da Missa da Luz que a cada quinta feira, pelas 19h, realiza-se no Santuário Mãe Rainha – bairro do Bessa, nesta capital.

Na verdade, não será a primeira vez que padre Nilson estará nas instalações do Consórcio Unitrans para presidir essa celebração natalina que há muitos anos tem sido repetida. Aliás, vários outros admiráveis padres também já presidiram a celebração natalina que essas empresas do Grupo A. Cândido promovem todos os anos.

No entanto, estou a fazer este registro e comentário aqui, neste privilegiado espaço concedido por tão importante veículo de comunicação social, porque precisa mesmo também ser mostrado à sociedade que as empresas do transporte coletivo urbano desempenham, e se empenham, também, em ações de responsabilidade sociocultural, a exemplo desse evento do próximo sábado, “Um Natal de Luz”, normalmente reunindo centenas de pessoas, sobretudo os funcionários das referidas empresas e seus familiares, além de convidados especiais. A propósito, lembro-me de que o diretor-presidente do Sistema Correio de Comunicação, Roberto Cavalcanti, já testemunhou um desses eventos, expressando-se, na ocasião, maravilhado com o que constatara, ou seja, uma garagem de ônibus servindo como uma Igreja.

Ouso em sentir-me delegado pelo Unitrans pra dizer aos meus leitores: – se ainda não estiveram em uma celebração dessa, considerem-se convidados! É só informar pelo e-mail acima assinalado, alusivo a este articulista. E… Feliz Natal!