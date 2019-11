Mário Tourinho: “Cidades Inteligentes”, eis o tema!

Recentemente, em torno do meio dia, recebemos um telefonema do CRA-PB, cujo funcionário passou-nos a informação de que “Dr. Everaldo encontra-se aqui consultandose está confirmada a palestra do sábado, 30 de novembro, às 8h30, sobre Cidades Sustentáveis”. (Dias atrás, tínhamos estado com o Dr. Everaldo na palestra proferida pelo geógrafo e professor Williams Magalhães sobre a falésia do Cabo Branco, eventopromovido pela Academia Paraibana de Engenharia – Apenge).

Respondemos afirmativamente, mas, ficamos com aquela dúvida relativamente ao título da palestra a ser proferida pelo auditor do TCE-PB, Dr. André Agra, cujo currículo inclui o registro de já ter exercido as funções de titular da SEPLAN de Campina Grande e ser pós-graduado em geotecnia e transporte.

Aí, através do “whatsapp”, enviamos mensagem ao próprio Dr. André Agra, consultando se o título da palestra émesmo “Cidades Inteligentes” ou “Cidades Sustentáveis”. Ele respondeu: “”Cidades inteligentes são sustentáveis e cidades sustentáveis são inteligentes. Mas, como título, é melhor usar ´cidades inteligentes´”.

Nessa breve sinalização feita por Dr. André Agra já dá pra perceber-se quão importante é a reflexão em torno desse tema “Cidades Inteligentes”, que a APCA (Academia Paraibana de Ciência da Administração) tomou a iniciativa de fazê-la, dia 30, tendo por local a sede do CRA-PB (Conselho Regional de Administração da Paraíba).

Sem dúvida, o atual cenário tem mostrado que a intensa urbanização vem causando perdas de funcionalidades básicas que muitoafetam a qualidade de vida da população, até nos aspectos do trânsito e do transporte público. Por isto mesmo a APCA encaminhou convites, para participação nesse evento, a autoridades governamentais, inclusive dirigentes de órgãos que atuam no segmento do transporte e/ou trânsito, como DETRAN-PB, DER-PB, SEMOB-JP e DNIT, assim como diretamente aos prefeitos de João Pessoa, Campina Grande e Cabedelo, porque, entendemos, todos devem agirpela construção de“cidades inteligentes, cidades sustentáveis”.