Mário Tourinho: A altivez de Lígia Feliciano

Tenho insistido no sentido de que nossos políticos, mais do que só por palavras, sejam mesmo republicanos e praticantes da interinstitucionalidade, deixando suas divergências partidárias parao período próprio das campanhas eleitorais.

Sonho, pois, com uma Paraíba em que, por exemplo, em uma tão significativa solenidade como a realizada na segunda feira (dia 11), em Campina Grande, inaugurando o Complexo Habitacional Aluísio Campos, com a importante presença do Presidente da República, Jair Bolsonaro, lá estivessem, também, o governador do Estado, João Azevedo, e o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, juntando-se aos demais políticos que ali compareceram, como, obviamente, o anfitrião Romero Rodrigues (prefeito de Campina Grande), a senadora Daniela Ribeiro, o ex-senador Cássio Cunha Lima, os deputados Efraim Filho, Pedro Cunha Lima, Damião Feliciano e outros, afora a altiva vice-governadora Lígia Feliciano.

Altiva?! Por que?! Porque, designada por João Azevedo para representar o Governo do Estado(João justificando ter compromisso previamente agendado em João Pessoa, no TJ-PB), a vice-governadora não titubeou e, com a dignidade que lhe é própria e exigível ao cargo que exerce, lá esteve e discursou sem considerar qualquer adversidade político-partidária, mas, ao contrário, exaltando o republicanismo e a interinstitucionalidade.

Em seu discurso bem se apropriou dizer que “a grandeza é separar gestão da política” e que, no campo político-governamental, “não existe nada pior que a desunião”. E, mesmo sendo de outro grupo partidário, parabenizou o prefeito Romero Rodrigues e todos os que trabalharam para a efetivação dessa tão marcante obra governamental, fruto de parceria da PMCG com o Governo Federal.

Por essa altivez e até a serenidade de parabenizar políticos de outro agrupamento partidário, sou instigado a dizer: parabéns, Lígia Feliciano!