Estevam Fernandes: O sucesso e a alma

O segredo de nossas vitórias pessoais é determinado por condições particulares e percorrem caminhos diferentes. Cada pessoa vive as suas próprias experiências e enfrenta os seus obstáculos específicos.

A receita que nos faz vencer está dentro de cada um de nós, por isso, cada pessoa deve conhecer profundamente a si mesma e saber aonde quer chegar. As veredas que nos conduzem a uma vida vitoriosa têm início em nossa interioridade e são pavimentadas e adornadas com os nossos valores, atitudes e filosofias de vida.

Todos precisamos sonhar. Por que sonhar é tão importante? Sonhar é a virtude de vislumbrar o amanhã; é projetar-se para além do aqui e agora. Sonhar é olhar sempre na direção do futuro. Os sonhos são o mais importante combustível da nossa vida. Ninguém chega além dos seus sonhos. Na verdade, são eles que delimitam as conquistas da nossa vida.

Não basta apenas sonhar, é preciso acreditar e lutar pelos sonhos. A perseverança é a condição básica para que os sonhos sejam transformados em conquistas reais. É a virtude de não desistir e lutar sempre contra as adversidades.

O persistente encara os desafios como o menor limite (ainda que sejam enormes) entre ele e a vitória. Infelizmente, muitos sonham, todavia, são poucos os que triunfam – o segredo da alma é fortalecer-se por meio da esperança também. Afinal, porque a esperança é importante?

A esperança é o alimento da alma. Ela é a virtude de acreditar sempre no amanhã e perceber-se nele, sejam quais forem as circunstâncias. Este amanhã poderá vir em forma de paz, de cura, de reconciliação, de conquistas… enfim, poderá ser tudo aquilo com o que sonhamos, e no que acreditamos ser fundamental para a nossa existência.

Sonhar é ter visão. Esperança é acreditar na visão e fazê-la real desde agora. De alguma forma, a esperança antecipa o futuro. Contrariando o que dito popular afirma sobre “quem espera sempre alcança”, fica a questão: como esperar quando nos falta a fé?

A experiência da fé é transformadora. A fé é o combustível da perseverança. Trata-se da virtude espiritual de saber que nenhum obstáculo, nenhuma provação, nenhuma dificuldade, nada, absolutamente nada, pode ser maior que o nosso Deus. Ter fé é acreditar que Deus está no controle de tudo.

Por isso, a fé é a superação radical de todas as limitações naturais. O apóstolo Paulo descreveu bem a experiência de fé, quando disse: “Tudo posso naquele que me fortalece”. E Jesus, o grande autor da fé, afirmou solenemente: “Tudo é possível ao que crer”.

Na verdade, a fé não conhece limites. Ela tem o poder de transformar realidades e de produzir dentro de nós emoções saudáveis, de fazer a nossa alma sorrir, mesmo em meio às adversidades.

A alegria é o adorno da alma. Ela é o reflexo da nossa beleza interior, expondo o quanto somos felizes de verdade. Muitas vezes, a vida é ameaçada por ventos tempestuosos e frustrações devastadoras, contudo, as pessoas realmente alegres jamais perdem a beleza e a serenidade.

A alegria torna as pessoas sadias em suas emoções, robustecidas em seus sentimentos e fortalecidas em seu espírito.

Finalmente, outrossim, a pessoa que deseja vencer precisa percorrer a vereda da humildade. A humildade é a virtude que nos fortalece na medida em que revela nossas fraquezas e limitações, fazendo-nos dependentes da ajuda de outros.

Através da pedagogia da humildade, aprendemos logo cedo que não nos bastamos. Somos limitados por natureza e precisamos sempre de alguém que nos dê a mão. Em essência, a humildade é a virtude que nos permite reconhecer nossa real condição humana e a nossa total dependência de Deus.