Estevam Fernandes: Equipados Para Vencer!

Nem todas as coisas que julgamos necessárias na vida e que, às vezes, imaginamos ser impossível viver sem elas, são tão importantes assim. Algumas, na verdade, não passam de uma grande ilusão.

Necessário é tudo aquilo de cuja existência ou presença não podemos prescindir, sob pena de vermos nossos projetos sucumbirem; ou todas as coisas que se constituem como vitais para a nossa sobrevivência neste mundo tão hostil.

Algumas forças são vitais para todos os que desejam uma vida diferente, cuja trajetória seja marcada por muitas vitórias, não obstante, também, as inúmeras dificuldades no caminho. São elas: os sonhos, a esperança, a fé, o louvor e a graça de Deus.

Todas funcionam como tonificantes do espírito. Elas têm o poder de acordar nossa espiritualidade; fortalecer nosso psiquismo; reativar, em nós, a vontade de viver e o ideal da felicidade.

Da mesma forma que precisamos do ar para viver, assim também, não temos vida sem nossos sonhos, pois eles oxigenam a nossa existência e nos impulsionam na direção do amanhã. Quem sonha, prova a si mesmo que está vivo. Sonhar é projetar-se no futuro.

O que é o futuro senão a vida em movimento contínuo. É olharmos para o amanhã com os olhos de Deus, e n’Ele depositarmos todas as nossas esperanças.

Todavia, sonhar só não basta. É preciso ter fé. A fé é condição de vitória. É o grande troféu dos vencedores. Somente a fé nos faz suportar o insuportável, tolerar o intolerável e vencer o invencível. A fé não se rende aos obstáculos, ela consegue ver as possibilidades encobertas. Jesus Cristo afirmou: “Tudo é possível àquele que crê”

A vida é dinâmica e desafiadora e, na sua trajetória, reserva-nos muitas surpresas. Logo, não podemos dispensar a força de perseverança. Perseverar é seguir lutando. Não existe mérito em quem começa uma maratona e desiste aos primeiros sinais de dificuldades. A perseverança é a virtude de não se entregar. Cair e levantar-se. Começar e não desistir.

Em algumas situações, olhamo-nos no espelho e dizemos para nós mesmos: Vou vencer, vou conseguir! E, no outro dia, temos medo de ir à luta; ficamos prostrados e fugimos outra vez. Tudo isso, porque somos humanos.

Nossa fé vai sendo construída entre a confiança e a dúvida cruel. Nossos passos vão se firmando entre saudáveis caminhadas e doloridas quedas. A dor e a alegria, o medo e a esperança, os sonhos e os pesadelos, a segurança e a hesitação, são partes integrantes de nossas experiências de vida; do nosso cotidiano.

Outra força indispensável na vida é o louvor. Há pessoas que só reclamam, só murmuram, têm um vocabulário repleto de palavras negativas, destruidoras, pessimistas. Geralmente pessoas, assim, são amarguradas, ressentidas e estão sempre “vomitando” as mazelas de suas feridas abertas. Tal atitude jamais irá reverter as circunstâncias.

O louvor liberta e atrai as bênçãos de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz: – “ Deus habita no meio dos louvores”, e ainda nos desafia: – “Em tudo, dai graças”. Sabe por quê? O louvor é o remédio que cura as amarguras, e é a semente que planta a esperança no coração.

Como não nos bastamos a nós mesmos, precisamos de uma força que não é humana, mas que está ao nosso dispor. É a graça de Deus! Esta força, quando derramada sobre nós, revela-nos uma verdade: é como humanos que vamos vencer. É por causa da nossa humanidade que Deus nos ajuda e interage conosco.

Se quisermos uma vida vitoriosa precisaremos fazer uso destas quatro forças vitais: os sonhos, a fé, a perseverança, o louvor e a graça de Deus. Elas irão refletir a presença de Deus em nossa vida e, com Ele, seremos sempre vencedores.