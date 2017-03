Encontro Shriner

Por Ailton Elisiário

Aconteceu em Cuiabá nos dias 10 e 11 deste mês de março a Convenção Anual do Templo Hikmat Shriners. Foi a primeira convenção realizada no Brasil desde a fundação do Templo, constando em sua pauta temas de grande relevância para a consolidação dos Shriners no país. O Clube Shriner Hikmat Paraíba participou com a maior delegação, formada de 11 membros entre Shriners e Ladies (esposas) e familiares.

O Templo Hikmat Shriners, único Templo Shriner em toda a América do Sul, está atualmente formado por 6 Clubes Shriners, assim distribuídos: Clube Brasil Central com sede em Cuiabá (MT), Clube Pantanal com sede em Campo Grande (MS), Clube Madeira-Mamoré com sede em Porto Velho (RO), Clube Paraíba com sede em Campina Grande (PB), Clube Brasil com sede em Porto Alegre (RS) e Clube Minas Gerais com sede em Belo Horizonte (MG).

Esses Clubes Shriners são formados exclusivamente por Mestres Maçons filiados às Lojas Simbólicas das 3 Potências Maçônicas Regulares em atividade no Brasil: as Grandes Lojas, os Grandes Orientes Estaduais e o Grande Oriente do Brasil. Dedicam-se os Shriners ao atendimento de crianças de 0 a 18 anos, portadores de patologias específicas nas áreas de ortopedia, queimados, lesões raquimedulares e deformidades congênitas lábio-palatais.

Para tais atendimentos, hoje o Shriners International conta com 22 hospitais próprios, sendo 20 nos Estados Unidos, 1 no Canadá e 1 no México. Essa rede hospitalar atende demandas mundiais, inclusive as oriundas do Brasil que o Templo já teve oportunidade de encaminhar casos mais graves. Os pacientes brasileiros vêm sendo atualmente atendidos no país de forma gratuita por hospitais, clínicas e profissionais da saúde, em regime de voluntariado, os quais contam com o apoio de instituições privadas.

Os Clubes apresentaram seus relatórios de ocorrências e atendimentos durante o ano de 2016, vindo a elaborar o planejamento estratégico para o quinquênio 2017-2021. A criação de novos Clubes no país, a propaganda institucional, o aumento do número de Shriners, a ampliação de parcerias com hospitais e clínicas, o crescimento do voluntariado médico, a construção de uma clínica em Cuiabá, a elevação dos atendimentos locais pelos Clubes nos casos mais simples, dentre outros objetivos, são preocupações que envolvem os Shriners nesse planejamento estratégico discutido e aprovado. Foi empossada a nova Diretoria do Templo, tendo a frente o Nobre Potentado Antonio Kato, que sucede a Wesson Pinheiro cujo antecessor foi Genilton Nogueira.

Os Nobres Shriners, por seus Templos, formam a Ordem Mística Shrine, a Antiga Ordem Arábica dos Nobres do Santuário Místico fundada em 1872 nos Estados Unidos, sendo admitidos por iniciação. São identificados pelo barrete vermelho que usam e que o chamam de fez, o qual equivale ao avental branco de pele de cordeiro de um franco maçom. Na qualidade de entidade paramaçônica, a Ordem Mística Shrine adota os princípios da Maçonaria Universal. A Ordem figura em 53° lugar na lista da Revista Forbes das 100 maiores instituições de caridade do mundo, sendo reconhecida pela ONU como a organização do gênero de “Maior Filantropia do Mundo”. São mais de um milhão de Shriners esparsos ao redor do mundo, irmanados nos mesmos propósitos em prol da saúde das crianças no mundo inteiro.