Elizabeth Marinheiro: Tessituras

Conforme Editais publicadas por nosso CORREIO DA PARAÍBA, em suas edições de 15, 17 e 19 de novembro corrente (páginas B3, B3 e D3 respectivamente), a Nova FACMA realizou sua primeira Assembleia, no dia 19 corrente, às 16 horas, em sua sede, rua Maria Minervina Figueiredo, 160 – Catolé – Campina Grande, Paraíba.

Após a leitura das “TESSITURAS” publicadas em 10/11/2019 no PARAÍBA ONLINE e reproduzidas em nosso FACE (com vários Compartilhamentos) e onde são comprovados os graves prejuízos e FURTOS, da diretoria anterior, fizemos algumas considerações sobre: conserto das cadeiras do Laboratório FÉLIX ARAÚJO FILHO; murada de proteção à sede; apelo ao surgimento de Parcerias e Voluntários; decisão em torno de como dirigir a FACMA, nesta transição de férias (dezembro/19 e janeiro/20) etc.

Embora se contasse com uma seleta assistência, poucos falaram e pouquíssimos, aparentemente, indiferentes… Porém DEUS e NOSSA SENHORA abençoaram a Assembléia. Ficou decidido que, durante a transição, a FACMA será supervisionada pelo Sr. MARLY GONÇALVES.

Também já estarão abertas as inscrições para alguns Cursos, que serão ministrados por VOLUNTÁRIOS(AS) IDEALISTAS, os quais terão autonomia absoluta; mas os Cursos só começarão quando, cada um deles, contar com dez alunos inscritos. As inscrições serão na sede/FACMA, de 2ª a 6ª feira, turno da manhã com a funcionária PAULA SILVA e turno da tarde com o Sr. ADALBERTO (fones de ambos, respectivamente: 9 8715-5776 e 9 8775-7156).

Eis os cursos:

Bijouteria com VERA MAIA e CLAUDIA CAETANO;

Teatro com Prof. HÉLIO PENTEADO;

Percussão com os Especialistas AFRÂNIO GOMES e VANUZA LOPES VIEIRA;

Ballet – em decisão;

Um fato me comoveu profundamente: as Procurações enviadas por amigas da FACMA e vindas do Recife e Salvador. Que beleza Salete Cordeiro, Dilza Feitosa Ferreira, Adilma de Lourdes M. Cocentino e Eliene Josefa Diniz. Emoção igual ao receber as Procurações dos Artistas Afrânio Gomes e Vanuza Lopes Vieira. Que Deus as(os) abençoe.

Toda esta narrativa significa a etapa prévia do glorioso CINQUENTENÁRIO/FACMA, a ter início em março 2020, sob as bençãos de Deus.

AOS VOLUNTÁRIOS DA FACMA, DEDICO

“Quando cheguei, a tua casa sossegada,

Tua casa colonial de telhas côncavas,

Tinha o aspecto infeliz de casa abandonada.

Tinha o ar de sofrer, numa funda saudade,

A dor fina e sem remissão da tua ausência,

Da tua adolescente e clara mocidade.

Não havia uma flor nas roseiras desertas,

E esse riso estival dos púrpuros gerânios

Na treva interior das janelas abertas.



A casa, hoje toda alegria hospitaleira.

Era uma capelinha a que uma mão sacrílega

Houvesse arrebatado a santa padroeira.



Mas a santa voltou na graça do milagre,

E por influição de seu gesto silente

Abriram rosas, e na graça do milagre

O jardim refloriu miraculosamente…” MANUEL BANDEIRA(in “Obra completa”; grifos nossos).

AO MEU LEITOR

“Só o Idealismo devora aqueles que só realizam por interesse pessoal” Então surge o “suave milagre”…