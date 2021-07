Elizabeth Marinheiro: Tessituras

A partir das noções de textos conotativos, surgem inúmeros conceitos de literatura. Cesare Segre em seu “Os signos e a Crítica” acolhe o literário como conjunto de códigos culturais não literários, um seja, um cronótopo.

Umberto Eco e Paul Zumthor fogem dos conteudismos e postulam os famosos estratos das narrativas (Cf. A estrutura ausente do Eco e o Ensaio de poética medieval de Zumthor).

De um trânsito entre o cronótopo e os estratos “A História de Campina Grande”, dos autores Vanderley Brito/Ida Steinmüller, nos oferece uma obra que comunga com a História e a Literariedade; não o “literaturnost” dos formalistas e sim a capacidade informativa de quem comunica aos outros com transparente linguagem.

Uma linguagem que, operando significantes e significados, neutraliza o besteirol histórico vigente e também a dicção judicativa, oferecendo ao ensino nacional fatos, pessoas e situações que, autenticamente, aconteceram.

Decorrem deste palimpsesto cenas a exemplo de “Romeu e Julieta” (Orlando Almeida/Yara Figueiredo(p.102); A Freguesia de N. S da Conceição de Campina Grande(p,21); O Açude Velho (p.22); “Vila Nova da Rainha”, onde residi 20 anos(p.28); “As Revoluções Iluministas”(p.35); “Feira de Mangaio”(p.37); Cristino Pimentel, Antonio Telha, Cel. Bento Viana, Irenêo Joffily, “A Casa da Caridade” (Onde minha mamãe estudou).

E mais: Christiano Lauritzen, Carga D’Água, João Lourenço Porto, O Posto do Telégrafo, o Diário da Borborema, o Grêmio, os Prefeitos de Campina, a FACMA, a Vila do Artesão, Fernando Cunha Lima, Mulheres do Instituto Histórico de Campina Grande, Dona Merquinha e muitos outros importantes núcleos históricos até chegar a “Campina do Século XXI”. (Cf. pp. 40-43-49-54-57-59-169-173-174-176-182).

Gênero hibrido? Não. Influenciados, talvez, por Eliot, os autores transformaram uma pesquisa de longo fôlego no “romance” que, combinando memória histórica e memória fotográfica, criaram uma obra heterónoma.

WANDERLEY DE BRITO versus IDA STEINMÜLLER: um discurso autônomo bastando-se a si mesmo.

Sem dúvida, a fundação de um idioma próprio!

EVALDÍSSIMO

Político íntegro. Parlamentar brilhante. Amigo leal.

Três vezes Deputado Estadual. Deputado Federal. Chefe da Casa Civil/Governo Ernani Sátiro. Diretor da Cagepa.

Tem razão a consagrada Cordelista Daniela Carvalho de Andrade.

“Promotor, procurador

Por concurso aprovado

Defender ou acusar

Pra tudo ele era chamado

Jurista de profissão

Com devida vocação

Tornou-se um renomado”

Parabéns, S. Excia. Evaldíssimo Gonçalves!

