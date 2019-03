Coluna de Rafael Holanda: A dor

A dor do isolamento, do esquecimento é maior do que a dor física, por isso; visite o seu amigo que se acha enfermo, e com certeza a tua presença é capaz de somar em seu restabelecimento.

Aproveita cada instante com sabedoria, não fantasie ou tente mascarar o que é visível, as coisas que tentamos esconder debaixo do tapete de nossa mente, já se encontra escrito no livro sagrado.

Não troque o silencioso momento de prazer que a vida te oferece, por pequenos momentos que podem ocasionar a tua infelicidade. Não descarte a possibilidade de ter momentos de tempestade; saiba como ultrapassar e transformar em suave ventania.

Viva feliz por todo momento, compreenda que nada externo pode produzir tremores em um coração que guarda os princípios básicos e ensinamentos simples que regem a felicidade.

São coisas simples, que muitas das vezes pensamos que não tem significados, que de fato regem o mecanismo da vida, uma mão estendida tem uma representatividade aos olhos de Deus mais que uma oração.

Aprenda a conviver com as dificuldades, de tirar o espinho do pé, não sofra na véspera de uma decepção, pois num mundo em que vivemos o mal se fez escola no coração dos incautos.

Os sonhos se tornam realidade quando buscamos dormir com a mente em paz, a vida se torna mais feliz, quando dividimos o pouco que temos com os que têm menos ainda. “Não faça desta estrada, um rosário de armadilhas, pois a vitima pode ser você.”