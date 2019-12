Coluna de Pr. Estevam Fernandes: SORRIA! BRILHOU A LUZ

O Natal está chegando, com suas luzes típicas, suas canções singulares e suas cores especiais. Apesar de tudo, da crise que se abate sobre o País, das expectativas frustradas de muitas pessoas, apesar de tudo isso, quando chega o Natal, sentimos algo diferente no ar, que nos fala ao coração e nos alegra a alma: é o espírito do Natal que nos envolve, nos encanta e nos fascina.

O profeta Isaías, falando sobre a vinda do Messias, assim se expressou: “O povo que andava em trevas viu uma grande luz”. Posteriormente, o próprio Jesus disse de si mesmo: “Eu sou a luz do mundo”. Por isso, Natal é festa da luz, da beleza que brilha e do brilho que reluz. Mas não somente do brilho que enfeita a cidade, mas sobretudo, do brilho que reveste nossa vida como um todo, nosso coração, nossa existência, nossa espiritualidade, nossas esperanças, nossos sonhos.

Quando a “Luz” brilhou, algumas coisas especiais puderam acontecer em nossas vidas. Em primeiro lugar, conhecemos a revelação do amor de Deus. Jesus quando veio ao mundo trouxe consigo a certeza de que Deus nos ama, e que este amor é incondicional, é pleno, irrestrito e verdadeiro.

Em segundo lugar, Jesus trouxe no rastro da Sua luz a lição de que o sentido da vida está no amor. Ele fez da Sua vida um ato de amor. Jesus amou intensamente a vida e as pessoas que o procuravam. Este amor intenso gerou perdão, humildade, tolerância, quebra de preconceitos e de paradigmas religiosos. Foi um amor real que se revelou no cotidiano e se plenificou na cruz do calvário.

Ainda, quando “A Luz brilhou” toda escuridão da nossa vida foi dissipada. O medo da morte, a incerteza do amanhã, o peso da culpa do pecado, a escravidão espiritual, as várias formas de opressão. Por isso mesmo Jesus disse: “Eu Sou a Luz do mundo, e quem me segue encontrou a Luz da vida”.

Na verdade, o mundo nunca mais foi o mesmo depois de Jesus. A história foi dividida pelo impacto de Sua luz. Desde que esta Luz brilhou, pessoas tiveram suas vidas transformadas, milagres aconteceram, estruturas foram abaladas e nós conhecemos a vida abundante. Logo, eu e você poderemos viver uma nova vida sem o domínio da tristeza, da derrota e da desilusão. Em Jesus, Deus plantou em nós a semente de uma nova esperança e, todas as possibilidades de uma vida vitoriosa.

Quero desafiar você a não permitir que o pessimismo domine seu coração. Você não pode deixar-se levar pela onda de derrotismo que tem levado muitas pessoas ao naufrágio de seus sonhos e suas vidas, pois você é filho(a) do Deus altíssimo, e um filho(a) do Deus verdadeiro não pode viver como se fosse órfão e nem tão pouco, derrotado.

Levante-se, erga a sua cabeça! Louve ao Senhor pela sua vida, por todas as bênçãos derramadas neste ano. Conte as bênçãos e você perceberá que foram muitas e que o Senhor é bom e misericordioso. Reúna a família e comemore o Natal com cânticos de júbilo ao Senhor, pois isso é agradável ao nosso Deus. Natal é, sobretudo, uma festa espiritual e deve ser comemorada com alegria e ação de graças

Deixe que esta Luz brilhe em você e ilumine sua vida, para que neste Natal você possa cantar, sorrir e celebrar a vida, pois, afinal de contas, Natal é Jesus brilhando em nós e tornando nossa vida um brilho de Sua luz. Sorria! A luz do mundo brilhou em nossas vidas. Feliz Natal!