Coluna de Pr. Estevam Fernandes: Celebrando a superação

De vez em quando nos encontramos sob fortes ameaças. São situações que desafiam nossos limites de força e resistências e logo percebemo-nos incapazes de lutar sozinhos. Nesses momentos nos sentimos compelidos a parar, não para desistir da luta, mas para abastecer o espírito de fé, a alma de ânimo, corpo de energia, e a mente de forças de superação.

Para alguns, as pressões vêm em forma de ameaças internas, por meio de gigantes que se instalam e crescem dentro de si, colocando a alma em perigo, prisioneira da ansiedade, da angústia, do medo e do desânimo. Quando a alma torna-se prisioneira, a vida é sequestrada naquilo que tem de melhor, a alegria, e uma apatia generalizada se instala no indivíduo, numa espécie de septicemia emocional.

Para outras pessoas os maiores desafios consistem em derrotar gigantes externos. Às vezes eles surgem de repente, como ventos furiosos, provocando turbulências e devastações, destruindo a paz e a tranquilidade. Pode ser uma crise na família, perseguições no trabalho, um luto repentino, um acidente inesperado, uma ruptura amorosa, uma perda irreparável. Tudo isso pode desestabilizar a vida.

A verdade é que ninguém tem imunidade contra a adversidade e o sofrimento. Os gigantes ameaçadores estão por toda a parte e não escolhem suas vítimas. A dor não é seletiva, ela é oportunista. Quando menos se espera ela bata à porta, e a sua visita é sempre perturbadora. O importante é não se tornar refém da dor. É resistir e lutar. O desejo de superação é o combustível que nos mantém vivos, para além das lágrimas.

A condição primeira para se permanecer na estrada da vida e não abandonar os sonhos pelo caminho é acreditar em Deus e em si. É não desistir de lutar contra quaisquer gigantes e não se deixar abater pelas ameaças, sejam internas ou externas. É adornar-se de esperança, vestindo-se com as roupas do amanhã.

Diante das pressões da vida algumas forças de superação precisam crescer dentro de nós, como a fé e a perseverança. A fé em Deus nos faz suportar o insuportável, e a perseverança não nos deixa desistir. Ele é a ponte que nos transporta para o futuro.