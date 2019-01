Coluna de Evaldo Gonçalves: Fascinação

Campina tem seus fascínios. Por isso, é Rainha da Borborema. Muitos foram exaltados. Pretendo ressaltar a Rua Maciel Pinheiro, cenário de muitas referências, abrigando a antiga Prefeitura e Câmara de Vereadores.

Seguindo vocação da Cidade, a Maciel Pinheiro era a vitrine do seu poderio econômico. Abrigou as melhores lojas varejistas: a Solar, a Iracema, o Armazém do Norte, a Guri, a loja de Severino Lauro, além de prestação de serviços, através do Pinguim, Foto Neiva, Livraria Pedrosa, Farmácias, e Bares como o Macaíba.

Tal oferta de consumo não respondia por seu fascínio. Sua atração maior foi seu Passeio Público à disposição dos jovens para, à tardinha, se postarem em fila, prestigiando o desfile das adolescentes, que, com seus melhores vestidos se impunham aos olhares dos prováveis parceiros, numa busca de oportunidades que poderiam se transformar em casamentos.

Fui frequentador dessas tardes, quando ao sair do IBGE, que ficava na Prefeitura, me postava na calçada para apreciar o fascinante desfile, resultando dessa prática uma conquista da Parceira, com a qual edifiquei meu Lar e construí minha Família.

E a ingenuidade da abordagem? Usei, como instrumento de aproximação, um Disco, comprado na Loja Olacante, sucesso na época, deixando-o pago, lá, e, através de telefonema anônimo, fiz com que a beneficiária fosse recolhê-lo, e, em seguida, para certeza do êxito, ela desfilou com o brinde, na Rua Maciel Pinheiro.

Tais cenas e palco são desses fascínios que existem para nunca mais serem esquecidos. A Música, Fascinação, será sempre tocada e ouvida, reverentemente, como um eterno marco dos nossos sonhos, sempre, e será tocada nos 60 anos do nosso Casamento.

Nesse novo Evento, em 24 de dezembro de 2020, ao som de Fascinação, estaremos comemorando nossas Bodas de Diamante, e, naturalmente, a todos os belo Sonhos serão relembrados para nosso deleite, dos amigos e familiares.

‘ Evaldo Gonçalves é da APL e do IHGP