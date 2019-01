Coluna de Alexandre Moura: Até no Espaço

A conquista de clientes está cada vez mais acirrada e a propaganda continua sendo a principal “arma” nesta “guerra”. Neste sentido, uma inovação proveniente de uma empresa da Rússia vem dando muita discussão, em nível mundial, nas últimas semanas. Com o sugestivo nome de “StartRocket”, a empresa russa planeja “colocar mensagens publicitárias em órbita”. Isso mesmo, fazer propaganda no espaço utilizando “uma constelação de pequenos satélites”. A ideia é disponibilizar o chamado “space billboard” (placa de propaganda espacial, em uma tradução livre) que “brilham” no espaço e que “podem ser vistos do solo à noite”. Parece maluquice, mas não é! A empresa promete ter os primeiros “anúncios espaciais” já no ano que vem.

Tênis Tecnológico

A empresa multinacional fabricante de material esportivo “Nike”, vai lançar no mês que vem um tênis com tecnologia que propicia ao sapato, “se ajustar sozinho aos pés dos usuários”. Denominado de Adapt BB, o tênis também “coleta dados importantes através de um aplicativo (que se conecta a um smartphone), sobre hábitos e desempenho dos consumidores do novo produto”. A fonte de energia para o sapato (que propicia a captura e envio das informações) vem do solado que está colado “sobre um carregador indutivo, que não precisa de uma fonte de energia tradicional e permite uma autonomia de até 10 dias” O objetivo é cativar e manter os consumidores satisfeitos com a marca. Segundo os técnicos da empresa, “a ideia é que a fabricante e o varejista conheçam até a maneira de pisar e preferências de ajuste do tênis e assim, desenvolvam novos modelos que agradem o público e mantenha a fidelidade à marca”.

Facebook e Twitter

Tanto o “Facebook” quanto o “Twitter” continuam “enrolados” na Europa com relação à proteção de dados dos consumidores. Agora é a “Comissão de Proteção de Dados” da Irlanda que abriu investigação contra as duas empresas por suspeita de não cumprimento da “GDPR” (a Lei de Proteção de Dados Europeia). A investigação está focada em possíveis “vazamentos de informações a partir de falhas na proteção de privacidade dos dados dos usuários do Facebook e do Twitter”. Segundo matéria da rede americana de noticias “CNN”, caso condenadas, as empresas podem pagar uma multa de R$ 6 bilhões, cerca de 4% do faturamento total referente a 2017. Vale destacar que a lei brasileira (que entra em vigor no ano que vem) sobre proteção de dados é baseada na legislação europeia.

Edital para Projetos Inovadores

A Prefeitura Municipal de São Paulo em parceria com a CEF – Caixa Econômica Federal abriram as inscrições para o “Desafio Caixa – PMSP Residência Maker”, edição 2019. O objetivo é “apoiar projetos com propostas inovadoras para aplicação na área da saúde e que abordem de forma criativa e eficaz o combate à obesidade infantil e na adolescência”. Também serão apoiados, projetos de pesquisa sobre “diabetes tipo II e problemas complexos de saúde pública nas grandes metrópoles”. Parte dos recursos disponibilizados é oriundo do FSA – Fundo Socioambiental da CEF. As inscrições vão até o próximo dia 1° de fevereiro. Mais informações no site residenciamaker.prefeitura.sp.gov.br