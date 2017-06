Codificados: Fenafisco aprova voto de apoio ao Sindifisco-PB

Por Sindifisco-PB

A Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, representando mais de 31 mil auditores fiscais, reunidos na 182ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, na cidade de São Luís-MA (8 e 9/jun), diante dos lamentáveis acontecimentos ocorridos na Paraíba, aprovou por unanimidade voto de irrestrito APOIO ao presidente do Sindifisco-PB e demais diretores.

Segundo a nota, “o Sindifisco-PB é uma entidade que desfruta de insuperável conceito em todo o País e, notadamente, destaca-se também em meio ao segmento das entidades representativas do Fisco Estadual e Distrital pelo respeito e compromisso na luta incansável em defesa do Serviço e dos Servidores Públicos”.

As entidades do Fisco são enfáticas ao afirmar: “Estranha-se, portanto, que o Governo do Estado da Paraíba em vez da trazer às claras os problemas que, verdadeiramente, afligem o Serviço Público paraibano, adote uma linguagem inverídica, agressiva e acusatória, expediente inadequado e reprovável da parte de autoridades do Poder Executivo.”

ALPB deve instalar a CPI dos Codificados

O Sindifisco-PB, da mesma forma que outros segmentos sociais e o povo paraibano, acredita que a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Paraíba, ALPB, acolherá o pedido de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI dos Codificados, cumprindo, dessa forma, seu papel de fiscalizar o uso dos recursos públicos.

Faz-se necessário um imediato e amplo debate sobre o tema e a ALPB é o espaço adequado para que todos os envolvidos possam esclarecer as dúvidas existentes sobre essa forma de contratação de pessoal para os quadros de servidores do Estado.

A oposição protocolou o pedido de instalação da CPI, segunda-feira última (5), contendo as 12 assinaturas mínimas, conforme regimento da Casa.

Com diálogo há vitoriosos

Vários fatores contribuem para o êxito de uma gestão pública. Uma delas, evidentemente, é a busca permanente do diálogo com os servidores públicos.

E foi primando pelo diálogo que a prefeitura de João Pessoa e os auditores fiscais tributários do município chegaram a um acordo, adiando para o final do mês um possível movimento grevista da categoria.

O prefeito pediu um prazo, e até o final do mês irá a Brasília tentar conseguir recursos para compensar as perdas com o ICMS da Capital, que, segundo a administração, foi a mais prejudicada com os novos cálculos dessa modalidade de imposto.

A postura adotada reafirma que onde prevalece diálogo ganham os gestores, os servidores e, principalmente, a população.

Quartas de protestos

A próxima quarta-feira será marcada por mais um dia de mobilização das auditoras e dos auditores fiscais, na rotina de protestos nos setores de trabalho do Fisco, em resposta ao descaso e a falta de diálogo por parte do Governo do Estado.

As Quartas da Indignação unem toda a categoria fiscal num único sentimento de reprovação à postura de intransigência governamental, que não respeita o Fisco Estadual e se recusa a buscar soluções, conjuntamente, para melhorar ainda mais a arrecadação do Estado.

Em assembleia extraordinária (31/05), os filiados ao Sindifisco-PB definiram que serão implementadas novas ações dentro do movimento reivindicatório do Fisco Estadual.

Festas juninas do Fisco Estadual

Além do tradicional Forró Fiscando, os festejos juninos dos filiados ao Sindifisco-PB são marcados por eventos realizados pelos colegas nas Gerências de Fiscalização em todo o Estado.

Em comum, os arraiás descentralizados trazem também a organização, o brilho, as comidas típicas e o que mais impera no seio da categoria fiscal: o espírito de união dos colegas, familiares, amigos e parceiros.

Até o fechamento desta edição, sexta-feira última (9), havia muita expectativa para a realização da 14ª edição do Forró Fiscando, no dia seguinte, no Clube Cabo Branco, em João Pessoa. A quantidade de mesas adquiridas já prenunciava o sucesso da festa.