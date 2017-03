“Coaching”

Por Alexandre J. Beltrão Moura (*)

Essa palavra em inglês tem cada vez mais aparecido no nosso vocabulário. Mas qual seu significado e aplicação? De forma simples, “Coaching” refere-se a “uma atividade de formação pessoal em que um instrutor (o coach) ajuda o seu cliente (o coachee) a evoluir em alguma área da sua vida, seja pessoal e/ou profissional”.

O coachee, que passa pelo processo de Coaching, assume uma postura produtiva e duradoura de forma efetiva e rápida, à medida que as ferramentas concernentes ao processo (embasadas em diversas ciências sociais como a administração, gestão de pessoas, psicologia, recursos humanos, etc) são aplicadas pelo coach.

Destaque-se que o conceito original de Coaching é bem antigo e surgiu no século 19 (por volta de 1830), na universidade britânica de Oxford.

Ainda “Coaching”

Aqui na Paraíba o Coaching vem cada vez mais sendo utilizado, tendo inclusive pessoas e empresas especializadas, a exemplo da “AEL Assessoria & Coach”, de Campina Grande, que traz o Coaching de uma maneira empreendedora que, além do processo do Coaching, também oferece diversos serviços adicionais como: assessoria empresarial, palestras, workshops e treinamentos direcionados sobre o tema. Vale a pena conhecer.

Mais informações através do e-mail contatoarthurbarros@gmail.com

Jornal “PET Elétrica”

Já está disponível na Internet a 87ª edição do “Jornal PET Elétrica” (jornalpet.ee.ufcg.edu.br).

O Jornal online “é uma atividade do Grupo PET-Elétrica da UFCG que pretende promover uma melhor integração do Grupo com a comunidade, bem como realizar a divulgação do PET e do curso de Engenharia Elétrica”.

Nesta edição, além das “Seções Culturais”, tem os artigos: “E se a Lua desaparecesse?”; “E = mc2: Origens”; “Hidrogênio Metálico: Enfrentando o Rigor Científico”; “Evolução das Redes de Telefonia Celular”; e “Sobre a Lente de Gigantes”.

Uma ótima iniciativa do PET (Programa de Educação Tutorial) que é um programa voltado para a formação de grupos de estudantes de graduação objetivando “agregação de novos conhecimentos, experiências acadêmicas, profissionais e cidadãs aos membros do grupo, individualmente, e ao grupo como um todo, visando melhorias diretas ou indiretas, para o curso de Engenharia Elétrica da UFCG”.

Pesquisa

A mais recente pesquisa feita pelo site “Panorama Mobile Time/Opinion Box” (panoramamobiletime.com.br), sobre a “popularidade” e a frequência de uso, no Brasil, do WhatsApp, do Facebook Messenger, do Telegram e do tradicional SMS, apresenta números bem interessantes.

Por exemplo, segundo a pesquisa, “69% dos internautas brasileiros que utilizam smartphones diariamente, passam mais tempo usando o WhatsApp do que ouvindo rádio, vendo TV ou lendo jornais e revistas”.

Outro dado levantado pela pesquisa mostra que, mais da metade dos internautas, recebem SMS diariamente, mas quase nunca enviam SMS.

Por último, o estudo mostrou que praticamente metade dos usuários que usam chamadas de voz via WhatsApp, fazem mais chamadas pelo aplicativo do que pelo plano de minutos da operadora de celular.

Este último ponto vem preocupando bastante, as operadoras do serviço móvel celular, pois tem impactado, negativamente, o faturamento.

(*) Engenheiro Eletrônico