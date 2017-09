CDCiber e Itaipu

Por Alexandre J. Beltrão Moura (*)

O Exército Brasileiro, através do CDCiber – Centro de Defesa Cibernética, e a FPTI – Fundação Parque Tecnológica Itaipu, firmaram um convênio “para ampliar a atuação do Laboratório de Segurança Eletrônica, de Comunicações e Cibernética”, instalado no PTI – Parque Tecnológico Itaipu.

O laboratório é ligado ao “Centro de Estudos Avançados em Proteção de Estruturas Estratégicas”, como, por exemplo, as hidroelétricas.

A ideia é reforçar a defesa cibernética (relacionada a crimes e ataques pela Internet) deste tipo de infraestrutura, principalmente pelo aumento, em nível mundial, destes crimes nos últimos meses.

De acordo com o texto do convênio, serão investidos cerca de R$ 1,5 milhão, principalmente em “capacitação de profissionais para desenvolver soluções ligadas à segurança da informação, de comunicações e à defesa cibernética”.

Comércio na Próxima Década

São perceptíveis, as rápidas e continuas mudanças que vem ocorrendo no setor do comercio varejista nos últimos anos, “forçando” as empresas a se adaptarem ou desaparecerem.

As formas tradicionais de “encantar” e atrair clientes (visual e conforto das lojas, degustação de produtos e serviços, vitrine chamativa, etc) já não são mais suficientes na atualidade, quem dirá na próxima década.

Para os pesquisadores do comércio varejista, para manter-se no mercado o lojista vai ter que usar maciçamente, tecnologia.

Informações obtidas através de “softwares (programas de computador) capazes de interpretar dados coletados de todas as operações realizadas e não realizadas, pela loja, seja virtualmente (pela Internet) ou coletados de forma continua, dos clientes presenciais” serão primordiais para manter e alavancar vendas.

A utilização deste “banco de dados” será a principal diferença, entre o sucesso e o fracasso do negócio.

Em outras palavras, o consumidor será “guiado” pelo uso continuo de tecnologias que suportem e facilitem seu desejo de comprar.

Vale lembrar que uma pesquisa publicada recentemente, na “Revista Exame”, especializada em economia, mostrou que “71% dos consumidores não se identificam com a comunicação que as marcas fazem, atualmente”.

Algo semelhante deve acontecer com as lojas. Deve-se refletir sobre isso.

ExpoCanada

“No próximo dia 16 de setembro, no Espaço Transatlântico, em São Paulo, capital, será realizada a ”ExpoCanada”, evento voltado para quem “pensa em imigrar, investir, estudar ou simplesmente morar no Canadá”.

Estarão presentes diversas instituições canadenses, a exemplo de universidades, especialistas em “Startups” (empresas iniciantes) e empreendedorismo, e empresas de investimento no mercado imobiliário do país.

Serão apresentadas ainda uma serie de palestras “sobre mercado imobiliário, desenvolvimento profissional, graduação e especialização, emprego, trabalho e sucesso profissional, saúde pública, processos de imigração e empreendedorismo no Canadá”.

O evento é gratuito e será das 11h às 20h.

“Limpador de Janelas”

Com o objetivo de facilitar a limpeza dos vidros e ladrilhos de revestimento de prédios, foi criado um “Robô de Limpeza Inteligente”.

O equipamento, denominado de Housekeeper Window, é totalmente autônomo e segundo o fabricante, “limpa tanto espaços externos quanto internos”.

O funcionamento é simples e “basta colocá-lo na superfície que se deseja limpar, apertar um botão e deixá-lo fazer todo o serviço”.

O robô visa substituir humanos em uma operação de alto risco, principalmente em áreas externas dos prédios.

(*) Engenheiro Eletrônico