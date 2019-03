Coluna de Evaldo Gonçalves: Campina na Constituinte

É natural que algumas conquistas de Campina Grande foram esquecidas. Todavia, por sua importância na História, tento relembrar um de seus maiores feitos, quando se comemoram os trinta anos da vigência de Carta Magna de 1988.

A Paraíba me elegeu Deputado Constituinte, quando me coube à tarefa de integrar a importante Comissão de Sistematização, encarregada de aprovar todas as Emendas apresentadas pelos Senhores Deputados. Presidia a dita Comissão o Constituinte Fernando Henrique Cardoso.

Onde a grandeza de Campina? Surgiu através do reconhecimento a um dos seus melhores filhos, jurista consumado, Aloísio Afonso Campos, aclamado Relator Geral da Comissão de Sistematização. Por unanimidade, todos os demais membros da referida Comissão escolheram, por aclamação, o Jurista e Economista campinense para tão espinhosa e importante missão, fazendo, igualmente justiça à tradição de grandeza de campina Grande.

Todavia, sua ausência material não impediu que seu nome fosse lembrado pela Memória Cultural da Paraíba por ter sido um dos fundadores da Sudene, da Universidade Regional do Nordeste e tantos outros empreendimentos em que seu Espírito Público e amor à Campina foram realçados.

Por tudo que Construiu e Escreveu merece nossa admiração e melhores homenagens, representadas por ações de divulgação de seus atos como Advogado brilhante, Professor emérito, e Economista de reconhecida autoridade, em todo o País, no mesmo nível dos melhores que tanto fizeram para o desenvolvimento do País, a exemplo de outro grande paraibano, Celso Furtado.

Esta seria a hora de Juarez Farias, que conviveu com Aloísio Campos e Celso Furtado, ex-Presidente da Academia de Letras da Paraíba, detentor não só de estreita convivência com ambos os economistas citados, mas de toda uma larga experiência nos setores que promoveram o desenvolvimento do País, desse seu depoimento sobre os dois grandes brasileiros, a quem a Paraíba e o Brasil devem muito de sua História.