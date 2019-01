Coluna de Rafael Holanda: Caminhos abençoados

Não procure buscar perfeições em ninguém, nem mesmo em você, mas de forma paulatina procure melhorar o que for necessário, experimentando a humildade e o silencio toda vez que a irritação surja a sua frente.

A crença em Deus é a melhor forma de o homem aumentar a sua confiança em realizações que para muitos se tornariam tão difíceis, ninguém consegue seguir adiante pelas trilhas do mundo querendo ser dono de suas ações.

O reino do amor se acha encravado no templo da virtude localizado na intimidade. Nas dificuldades, que possamos vencer com o que existe de bom em cada compartimento do espírito, e assim teremos a paz e o reino da felicidade.

Devemos entender que ninguém desejaria permanecer tendo como berço um grande espinheiro, e nem ao invés do vinho, brindar com amigos taças de vinagre.

O Senhor fez da água o melhor vinho, então faça dos seus braços o melhor aconchego.

Não desfaça do caminho para não seguires sozinho, e tenha a certeza que diante da tua visão haverá beleza.

Nos erros que possamos consertar, agindo de forma clara para que possam entender as nossas falhas, não se perturbe com os ingratos e nem persiga o fugitivo; saiba perdoar o acusador, pois com certeza não conhece sua historia desde o inicio.

Siga adiante por caminhos abençoados, com suas mãos dispostas a orar ou abraçar os que necessitam de consolo; empreste os teus pés aos pararam pelo caminho e seja sempre lenço para enxugar uma lágrima.