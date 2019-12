Benedito Antonio Luciano: Entre Prosas e Versos

Em outubro de 2014, ao completar sessenta anos, lancei o livro intitulado “Entre o Açude e a Serra”. Para compor a obra, de forma emblemática, foram selecionados sessenta textos sobre diferentes temas: cinema, música popular, música erudita, memória, crônicas e literatura.

Transcorridos cinco anos, decidi lançar, neste ano, mais um livro, desta feita incluindo textos em prosas e poesias, daí ter escolhido como título “Entre Prosas e Versos”.

Abstendo-se de comentar a própria obra, que será lançada no dia 18 de dezembro de 2019, às 19 h, no Centro de Extensão José Farias Nóbrega da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), apresento aos leitores do paraibaonline.com.br o que dois colegas escreveram nas orelhas do livro.

Eis como se expressou o Prof. Dr. Pablo Javier Alsina (UFRN):

“Assumir a missão de produzir textos periodicamente para jornais ou revistas não é uma tarefa simples. Exige, além do dom de escrever bem, comprometimento, dedicação, disciplina e, principalmente, a capacidade de encontrar assuntos interessantes e originais, sobre temas variados, que cativem o leitor.

Não menos imprescindível, o ato de escrever deve ser prazeroso para quem assume este compromisso pois, assim como a comida preparada de má vontade é ruim de se comer, texto redigido por obrigação não tem graça de se ler.

Isto nunca foi problema para o Professor Bené. Seus interesses são os mais diversos, das máquinas elétricas ao canto coral, das tecnologias de ensino às trilhas de faroeste, do futebol à pintura, das ligas nanocristalinas à literatura de cordel, do cinema à eficiência energética, da música popular à música clássica, do rock ao repente… Afinal, como uma vez me disse Zé Lacraia, enquanto comprava umas mangas amassadas na Feira da Prata: “especialização é para as formigas”.

Dominando como poucos a arte da escrita, o Professor Bené sabe como temperar esse caldo cultural e servi-lo ao leitor, para que possa ser degustado lentamente, com prazer.

Assim, no ano em que completa os seus 65 anos, o Professor Bené nos brinda com esta coletânea de 65 textos, onde, entre prosas e versos, entre assuntos diversos, nos convida a fazer a conversão da sua energia de escrever no nosso prazer de ler”.

Na sequência, transcrevo ipsis litteris o texto produzido pelo Prof. Dr. Roniere Leite Soares (UFCG)

“A seleta que compõe o livro Entre Prosas e Versos, de lavra do engenheiro eletricista e professor Benedito Antonio Luciano – paraibano da cidade de Coremas, demonstra-nos a visão caleidoscópica com a qual o autor vislumbra as paisagens denotativas e conotativas do seu próprio quotidiano.

Ou seja, se por um lado sua visão é objetiva e realista nos textos prosaicos, por outro lado se torna mais fluida nos textos poéticos em que a metáfora desliza entre linhas. O conteúdo perfaz sessenta e cinco textos que representam, simbolicamente, os 65 anos de idade do escritor.

Os textos são enumerados no sumário com a seguinte lógica: os primeiros quatro textos são artigos e crônicas e o quinto vem em forma de poesia. Em seguida, de maneira semelhante, os próximos quatro escritos (6º ao 9º) se apresentam sob o gênero da prosa e o décimo, conforme é esperado, poematiza-se. Assim, sucessivamente, a cada quinquênio um poema é materializado.

Ambas as faces da moeda que encerra o escritor (denotação e conotação), validam um “sujeito” eclético, múltiplo e, portanto, multifacetado, capaz de enxergar o “objeto” sob os olhares da razão e da emoção.

Deste modo, recebe-se uma aula de assuntos vários tais quais são elencados música, arte, tecnologia, cinema, matemática, política, ecologia, história, ciência, literatura, cultura popular, engenharia, pintura e amor, entre outros”.

Efetivamente, não poderia concluir este texto sem consignar os meus agradecimentos ao preclaro colega Prof. José Mário da Silva (UFCG), colunista do paraibaonline.com.br, Membro da Academia Paraibana de Letras e da Academia de Letras de Campina Grande, por me conceder a honra de ser o autor do prefácio desse “Entre Prosas e Versos”, como também não poderia deixar de agradecer a generosidade dos que de forma direta ou indireta contribuíram para que a obra fosse publicada e divulgada.

O autor é professor Titular do Departamento de Engenharia Elétrica da UFCG.