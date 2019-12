Arlindo Almeida: Juros do cheque especial

A recente medida adotada pelo Banco Central do Brasil, colocando um pouco de ordem sobre o cheque especial concedido por instituições financeiras a pessoas físicas e microempreendedores individuais (MPE), é o início de um processo que deverá tornar o mercado financeiro nacional mais civilizado. Causava repulsa o que acontecia de longas datas, sem que nada fosse feito pelo Governo visando coibir alguns dos abusos de conhecimento de todos.

A partir do Plano Real, iniciativa do Governo Itamar Franco, a inflação brasileira foi declinando gradativamente, e, surpreendentemente, até hoje, as taxas de juros experimentaram ou elevação ou manutenção nos mesmos patamares.

Nas duas últimas décadas a inflação variou da seguinte forma:

1999 a 2008

Média 7,12%

Maior taxa 12,53% em 2002; menor taxa 3,14% em 2006.

2009 a 2018

Média 5,85 %

Maior taxa 10,67% em 2015; menor taxa 2,95% em 2017.

No período 2020/2022 a estimativa do Banco Central é que a inflação se estabilize em torno de 3,5% ao ano.

Era inconcebível que um país com um a taxa de inflação na faixa de 3,5%, convivesse com cobrança de juros sobre a modalidade de cheque especial como as verificadas até hoje.

Pelos últimos registros do BACEN, a taxa média de juros das cinco maiores instituições financeiras do país (Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú e Santander) foi de 305,56% ao ano; a menor delas a da Caixa Econômica Federal (194,55%) e a maior a do Santander (423,01%). Mas registra-se a absurda taxa de 501,41% do Banco Mercantil do Brasil. Já o juro sobre o crédito livre ficou em 45% ao ano, o que ainda é alta, considerando a inflação.

Uma das grandes distorções consiste no fato de que a participação do cheque especial no crédito às pessoas físicas foi de 1,4% sobre a carteira de financiamento dos bancos, enquanto a mesma carteira contribuiu com 13,2% para o seu lucro. Em agosto de 2019, o saldo dos débitos do cheque especial, era da ordem de R$ 26,13 bilhões.

O perfil quantitativo dos usuários, considerando escolaridade, renda e idade, revela algumas ocorrências dignas de nota.

Escolaridade

Fundamental – 15% dos usuários- Inadimplência 8,1%;

Médio incompleto – 4,8% dos usuários – Inadimplência 8,8%;

Médio completo – 46,3% dos usuários – Inadimplência 8,1%;

Ensino Superior – 34% – Inadimplência 3,8%.

Os com maior escolaridade (80,3% das pessoas), representavam apenas 16,9% da inadimplência. Os de menor escolaridade (19,2% das pessoas), significavam uma inadimplência de 16,9%. Isso pode induzir ao raciocínio que falta educação financeira às populações de menor escolaridade.

Renda

Até 2 SM – 43,9% dos usuários – 12,5% inadimplentes

De a 5 SM – 33,5% dos usuários – 6,4% inadimplentes

De 5 a 10 SM – 13,8% dos usuários – 4,1% inadimplentes

Acima de 10 SM – 8,8% dos usuários – 3,1% inadimplentes;

Os de menor renda (43,9%), tinham dívidas em atraso de 12,5% do total da inadimplência.

Idade

Abaixo de 34 anos – 27,5% dos usuários- Inadimplência 11,4%

De 34 a 50 anos – 44,1% dos usuários – Inadimplência 8,8%

De 55 a 65 anos – 15,5% dos usuários – Inadimplentes 6,2%

Acima de 65 anos – 12,8% dos usuários – Inadimplentes 6,7%.

A maior inadimplência foi para os usuários do cheque especial com 34 anos ou menos.

Pelas novas regras do Banco Central, as taxas remuneratórias dos bancos são limitadas a, no máximo, 8% ao mês; o que significa 151,82% ao ano pelo sistema adotado de juros compostos, isto é, juros sobre juros.

Além disso, é admitida a cobrança de uma tarifa de disponibilização de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), para limites superiores a R$ 500,00 mensais. Para um limite de R$ 10 mil, por exemplo, será cobrada a taxa de R$ 25,00, mais os juros pactuados, evidentemente.

As novas regras entram em vigor em 06 de janeiro, da seguinte forma:

Imediatamente para os novos contratos a partir dessa data;

Em 1º de junho de 2020 para contratos antigos (objeto do nosso comentário de hoje).

Resta apreciar a movimentação dos bancos ante a evidência de que terão uma diminuição de receitas com as novas medidas, redirecionando, por exemplo, parte dos R$ 26,13 bilhões de hoje para modalidades de financiamento ainda sem limitações quanto às remunerações, como o cartão de crédito. O cartão registrou, em 2018, compras no valor de R$ 965 bilhões, e inadimplência de 25% segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Os juros são do mesmo nível do cheque especial, hoje.

Resta esperar que a cruzada do Banco Central pela diminuição das taxas de juros não se restrinja apenas ao cheque especial. Temos muito chão pela frente.