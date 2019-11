Alexandre Moura: “WCBM 2020”

No período de 1 a 4 do mês de julho do ano que vem, acontecerá na cidade de Fukui, Japão, a 6th Annual WCBM – World Conference on Business and Management (Sexta Conferência Mundial de Negócios e Gestão). O tema da edição 2020 da WCBM é “Sustentabilidade e Desafios da Responsabilidade Social Corporativa – Uma Mudança de Paradigma”, com foco na teoria e na prática de novas ideias e perspectivas sobre a prosperidade dos negócios globais, em um mundo cada vez mais conectado. São esperados para participarem do evento, mais de 300 delegados de 25 países para discutir novos paradigmas de negócios que são, por exemplo, uma “mistura” de modelos tradicionais de comércio com o cada vez mais presente e-commerce (comércio eletrônico), o avanço dos serviços digitais aos consumidores (bancos digitais é um exemplo claro) e que impactam fortemente, o mercado de trabalho. Também será uma oportunidade para compartilhar os conhecimentos mais recentes sobre “os negócios do futuro”, em diferentes países e seus impactos nas economias locais.

INCODAY 2019 – Local definido

A edição 2019 do INCODAY- International Cooperation Day (Dia Internacional de Cooperação), evento anual realizado pela BRAFIP (www.brafip.org.br), acontecerá no próximo dia 03 de dezembro, no Instituto Eldorado (www.eldorado.org.br), um dos maiores centros de P, D&I (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação) do Brasil nas áreas de Software, Hardware, Testes e Ensaios de novas tecnologias, sediado no Campus da UNICAMP – Universidade de Campinas, na cidade de Campinas, São Paulo.

“Shopper”

Este é o sugestivo nome de uma Startup brasileira, que desenvolveu uma solução bem interessante, para “facilitar e automatizar, as compras de itens encontrados em supermercados”. O equipamento criado pela empresa, denominado de “Appius”, é colocado perto da lixeira e quando uma embalagem é descartada, o dispositivo “lê” o código de barras do produto e verifica na dispensa, se ainda existem outros ou, se é necessário que ele seja colocado na “lista de compras”. O objetivo, segundo os diretores da empresa, “é propiciar aos consumidores mais controle sobre seu consumo”, racionalizando as compras e facilitando a reposição dos itens que acabaram ou estão com estoque baixo (comparando com o consumo médio da família). Com o uso do Appius o consumidor, “consegue mensurar o consumo da família e manter a dispensa sempre abastecida sem que os itens essenciais acabem.” O sistema pode, inclusive, “ser conectado” com um supermercado que faz entrega a domicilio, passando a atender a demanda no momento certo. Pode parecer uma solução muito fora da realidade ou “extremamente futurista”, mas não é. O desenvolvimento e testes, da tecnologia da Shopper contaram com o suporte financeiro da FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.

Walmart

Ainda no tema “supermercado”, a rede americana Walmart, tem utilizado tecnologias de IA (Inteligência Artificial) “nas câmeras de vigilância para aumentar a segurança das lojas, mas principalmente, com o objetivo de medir o nível de satisfação dos consumidores (com o atendimento, com os produtos – tanto na variedade quanto na qualidade – disponíveis nas prateleiras)”. Com um sistema de IA nos computadores que controlam as câmeras, é possível “analisar automaticamente as emoções dos clientes” e assim, tomar medidas imediatas para atender suas demandas, insatisfações no atendimento, produtos mais procurados, os mais rejeitados, melhorar o layout da unidade, etc. A grande questão, no caso das lojas existentes no Brasil, é saber se este tipo de procedimento é compatível com a LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, afinal essa pode ser considerada uma pratica indevida de uso de imagens das pessoas para fins comerciais.