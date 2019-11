Alexandre Moura: “Techquilibrium”

No final do mês passado, participei da edição 2019 do Gartner IT Symposium/Xpo™, nos Estados Unidos. Este é considerado o principal evento mundial de TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação).

Na palestra de abertura, que tinha foco no tema “liderança em uma sociedade digital”, o vice-presidente sênior do “Grupo Gartner” (empresa que organiza o evento), Valentin Sribar, discorreu sobre um novo neologismo: “Techquilibrium” (numa tradução literal “Equilíbrio Técnico”), que pode ser definido como “o ponto de equilíbrio em que o modelo de negócio gera valor a partir da combinação certa de negócios tradicionais e os novos negócios gerados (ou transformados) pela digitalização da economia”.

Os “negócios digitais” (no comercio, na indústria, no sistema financeiro, etc) geram muita “incerteza (no empresariado), quando se trata de expectativas do novo tipo de cliente a ser atendido (o cliente dito digital) e como lidar com ele”.

Para o palestrante, “existe um ponto de equilíbrio técnico (para uso de mais ou menos tecnologia, no empreendimento) diferente para empresas diferentes (que atuam em distintos segmentos econômicos), portanto, não há uma fórmula única a ser copiada.”

Cada segmento de mercado, deve buscar seu próprio caminho e formas de atender o “consumidor digital” e ir se ajustando ao longo do processo.

Microsoft X Amazon

Também no final do mês passado, saiu o resultado da licitação do Pentágono (o “Ministério da Defesa” dos Estados Unidos), para serviços de “computação em nuvem”, um contrato da ordem de R$ 40 bilhões!

A vencedora foi a Microsoft (através da sua divisão “Azure”) que venceu a disputa com a empresa Amazon (mais conhecida por ser um gigante do comércio eletrônico mundial).

Denominado de “JEDI”, das iniciais do Projeto Joint Enterprise Defense Infrastructure Cloud (em uma tradução livre: “Nuvem Corporativa de infraestrutura de Defesa Conjunta”), o sistema encomendado pelo Pentágono, tem como objetivo dar aos militares americanos “melhor acesso a dados, a partir dos campos de batalha e de localizações de difícil acesso, em qualquer parte do planeta.”

Este projeto faz parte da “modernização digital das Forças Armadas Americanas para torna-las mais ágeis e eficientes, na tomada de decisões.”

Foi uma derrota inesperada e grande da Amazon, que é líder no mercado americano de serviços de computação em nuvem.

Eleições 2020 e Fake News

O TSE – Tribunal Superior Eleitoral “repaginou” o site da Internet criado no ano passado, pela Assessoria de Comunicação do Tribunal e voltado para fornecer informações e esclarecimentos, sobre Fake News (Noticias Falsas) para os eleitores.

A ideia é modernizar e tornar o espaço mais amigável para usuários, onde estão “concentrados todos os conteúdos produzidos pelo TSE para rebater as informações falsas sobre a Justiça Eleitoral”. Ou seja, estão se preparando para tentar minimizar, os danos que as Fake News podem causar nas eleições do ano que vem.

O site pode ser acessado no endereço: www.justicaeleitoral.jus.br/fato-ou-boato/

“Spotify Brasil”

O Brasil é o principal mercado, em nível mundial, do Spotify (serviço de streaming de música, podcast e vídeo) no item podcasts e o segundo no “consumo de áudio” com origem na plataforma. São mais de 500 mil podcasts cadastrados!

Outro dado interessante, relacionado aos usuários brasileiros: 21% de crescimento (média) mensal do Spotify nos últimos 20 meses. Números que fazem “a festa” dos acionistas e colocam o Brasil em destaque, atraindo mais investimentos.