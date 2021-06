Alexandre Moura: O Brasil e a NASA

Nos últimos anos, o “Programa Espacial Brasileiro” tem tomado um novo rumo com várias ações, acordos com outros países e novos projetos sendo realizados. O mais novo acordo foi assinado recentemente, pelo MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações com a NASA (National Aeronautics and Space Administration), Agência Espacial dos Estados Unidos.

Denominado de “Acordo Artemis”, o tratado propicia ao Brasil ser parceiro “da NASA no novo programa de exploração da Lua”.

O Projeto Artemis liderado pela NASA prevê enviar até 2024, “a primeira mulher e o próximo homem à superfície lunar”, retomando assim a exploração (com humanos) da superfície lunar, cuja última missão tripulada ocorreu nos anos 70 do século passado.

O Brasil e a NASA (II)

A ideia é também “desenvolver tecnologias e experiência, para organizar uma missão humana a Marte na próxima década”.

O Brasil passa agora a fazer parte do grupo de países (Estados Unidos, Austrália, Canadá, Itália, Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Luxemburgo, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Ucrânia) participantes – sendo o primeiro da América Latina – que estão trabalhando no desenvolvimento de novas tecnologias e de um veículo de exploração lunar.

O acordo “estabelece um conjunto de princípios para orientar a cooperação de exploração do espaço, entre as nações integrantes do Projeto Artemis, bem como dos planos de exploração lunar do Século 21 da NASA”.

Para o segmento acadêmico de C&T (Ciência e Tecnologia) e para as empresas de base tecnológica brasileiras, os ganhos futuros são muito importantes e imensuráveis, inclusive com inovações tecnológicas que podem ser utilizadas em diversos setores da indústria e do setor de TI (Tecnologia da Informação), do Brasil.

Comércio Eletrônico e o Netflix

Com o crescimento exponencial do e-commerce (comércio eletrônico) em nível mundial, várias empresas de tecnologia estão investindo “pesado” nesse segmento.

O exemplo mais recente é o da Netflix, empresa americana de conteúdo digital (especialmente de filmes e series) que acaba de lançar sua plataforma de e-commerce, para atuação global.

Denominada de Netflix.Shop, a loja virtual do Netflix inicia vendendo roupas e acessórios, baseados nas produções de seus filmes e séries, bem conhecidos mundialmente.

Dentre os produtos disponíveis, inicialmente nos Estados Unidos (a novidade deve chegar ao Brasil até o final do ano), estão “uma linha inteira de produtos da nova série Lupin, desenhados e produzidos em parceria com o famoso “Museu do Louvre”, de Paris, França.

Nos próximos meses, novas coleções, também baseadas em séries de sucesso da plataforma, como “La Casa de Papel”, “Dark” e “The Crown” estarão nas “prateleiras” da Netflix.Shop.

Itaú e as MPEs

O Banco Itaú lançou uma plataforma de negócios na Internet, denominada de “Itaú Meu Negócio”, com foco nas MPEs (Micro e Pequenas Empresas), com produtos e serviços “não bancários” exclusivos.

A ideia é propiciar as MPEs acesso a um pacote de produtos, que sirva para melhorar a gestão do negócio, sugerir inovações tecnológicas, e-commerce e outros temas ligados ao negócio da empresa.

Esse tipo de “assessoria” é possível e importante, devido ao sistema de pagamentos PIX implementado pelo Banco Central (que abre um leque de novas possibilidades de negócios para as empresas) e também, o início do Open Banking (“conjunto de regras e tecnologias que permitem o compartilhamento de dados e serviços de clientes, entre instituições financeiras por meio da integração de seus respectivos sistemas”) no Brasil.

Segundo a direção do banco, o objetivo “é ampliar a base de clientes MPEs do Itaú, em 60% nos próximos 4 anos”.