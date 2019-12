Alexandre Moura: ALDATA e CDTI

A ALDATA, startup sediada em Campina Grande e que participou da edição 2019 (realizada no inicio deste mês na cidade de Campinas, São Paulo), do INCODAY – International Cooperation Day (Dia Internacional de Cooperação), evento anual realizado pela BRAFIP (www.brafip.org.br), onde teve dois projetos apresentados e que ficaram em 4º e 5º lugares, pela votação do público presente ao evento, tem muito mais a comemorar.

Como resultado desta participação no INCODAY e com o apoio da BRAFIP, um dos projetos da empresa foi cadastrado no CDTI – Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial da Espanha (www.cdti.es) – entidade ligada ao Ministério de Ciência e Inovação da Espanha e Universidades locais – que promove desenvolvimento tecnológico das empresas de base tecnológica da Espanha, na maioria das vezes apoiando parcerias com empresas de outros países, a exemplo do Brasil.

ALDATA e CDTI (II)

Como resultado desta ação de divulgação, pelo CDTI, do projeto da ALDATA – que é um “Sistema de Irrigação Inteligente, baseado em IoT” (Internet das Coisas) – nada menos que sete empresas espanholas (Agrosmart Solutions, HOP Ubiquitous, EIIT, TST Sistemas, CIMNE, Bosonit e ZENON) entraram em contato para montagem de parcerias técnicas e comerciais, visando negócios para o produto no mercado europeu.

Além dessas empresas, um “consultor de novas tecnologias” de outra empresa especializada em “drones” utilizados no agronegócio, fez também, contato com interesse pelo Sistema da Startup de Campina Grande.

Nestes desdobramentos, a ALDATA vem sendo acompanhada e recebendo suporte, da BRAFIP, do SEBRAE-PB e da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, apoio este que começou na viabilização da presença da empresa no INCODAY 2019.

É mais uma empresa de base tecnológica de Campina Grande começando a “ter presença” no exterior!

ITK 2020

Nos dias 08, 09 e 10 de Outubro do ano que vem, no Centro de Eventos da FAURGS, na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul, acontecerá o “ITK 2020 – Innovation Tech Knowledge 2020” (www.itk.org.br).

O ITK 2020 é um evento internacional que, segundo seus organizadores, reunirá um público composto por empresas líderes em tecnologia, empresas de vanguarda dos principais segmentos econômicos, startups, universidades, centros de pesquisas e “futuristas inspiradores da inovação”, promovendo uma intensa troca de conhecimento e oportunidades de negócios.

A ideia do evento é “a partir de tópicos essenciais e oferecendo um ambiente estimulante, associado a atividades de alto impacto tecnológico, permitir aos participantes experiências que promovam a inovação e o conhecimento”.

ITK 2020 (II)

Durante os três dias do evento, que é promovido pelo “Softsul” (www.softsul.org.br), Agente Softex, serão apresentadas tecnologias de ponta e portadoras de futuro (assim como produtos e serviços derivados de tais tecnologias) para os participantes dos principais setores econômicos, sinalizando o potencial de inovação e de transformação digital de processos e de modelos atuais de negócios.

O ITK 2020 contará com cinco impactantes dimensões para experiências do participante: Congresso; Conexões; Desafios; Atrações; e, Sociais.

O “Congresso” apresentará conteúdos relevantes, associados a sua aplicação prática na solução de demandas das empresas dos segmentos econômicos tradicionais. Na dimensão “Conexões”, por exemplo, serão oferecidas possibilidades de negócios resultantes de mostras, sessões de hands on e rodadas de negócios.

Já na dimensão “Desafios” as startups vão oferecer suas soluções e apresentar MVPs (Minimum Viable Products, termo em inglês que siginifica “versão mais simples de um produto/serviço que pode ser lançada com quantidade mínima de esforço de desenvolvimento”) para as empresas estabelecidas, engajando as comunidades digitais na transformação da empresa existente hoje no “caso de sucesso” de amanhã.

Vale a pena participar do ITK 2020. Eu recomendo!

Desejo a todos Feliz Natal!