A elas com carinho

Por Wilkens Lenon

Mais que um dia festivo, hoje é dia de contemplação da riqueza existencial revelada na beleza da mulher. Existência que se renova na força do feminino. Uma força contrária à fraqueza dos brutos, que exala perfume de humanidade, que faz a morte render-se à sacralidade da vida.

Hoje é um dia que dispensa a demagogia das palavras, que exige maturidade dos homens de boa vontade, que chama ao engajamento pela causa de todos. Uma causa da mulher e do homem: parceiros de uma história que neste dia ganha novos contornos, em razão do afinamento masculino com os valores maiores da vida.

Hoje é dia de esperança, mas não de esperar, nem de desesperar. Aliás, esperança essa que me encanta, esperança que não me prende ao chão da existência, mas arrebata-me em direção ao mundo, colocando-me de frente para os desafios da vida. Desafios entre quais está o mais urgente, o de reconhecê-las como iguais, como parceiras/companheiras da mesma caminhada.

Hoje é dia de vencer o machismo caduco. É dia de renegar a lente patriarcal como viseira alienante e condicionadora aos ditames do macho. É dia festivo, dia delas, mas também nosso. É dia de reflexão e, por isso mesmo, dia de mudança de mentalidade. Dia para se iniciar novas práticas, dia de reconciliação do masculino com o feminino da vida. Dia da mulher, mas também dia de reencantamento do homem com a mulher.

Num dia como este, desafio meus companheiros masculinos à um novo olhar para a vida e com a vida. Chamo-os ao compromisso com a justiça. Incito-os à rebeldia contra os sistemas caducos que insistem na opressão da mulher. Afinal, hoje é dia de reconhecê-las como ser símbolo do nascimento da humanidade. Dia de percebê-las como locus sagrado, de onde surge a esperança de um outro mundo possível.

Hoje é dia de chamá-las pelo seu nome e é isso que farei agora mesmo: dedico essas linhas à minha querida Paula e às minhas filhas Edna e Isabella, em nome de quem saúdo todas as mulheres do mundo.

Agora é a sua vez. Elas e a vida te esperam, de braços abertos!