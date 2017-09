1º Fórum de Inovação Startup Indústria

Por Alexandre J. Beltrão Moura (*)

No próximo dia 22, em São Paulo, capital, a ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial vai realizar o “1º Fórum de Inovação Startup Indústria”.

O evento tem como objetivo “promover o ambiente de negócios entre startups e indústrias, atuando com foco em ações de integração digital das diferentes etapas da cadeia de valor dos produtos industriais”.

O Fórum é o ápice de um processo que contou, dentre outras ações ao longo dos últimos meses, em uma consulta pública encerrada em 23 de fevereiro passado, com a participação de mais de 1000 empresas e entidades, ligadas ao setor industrial e de inovação.

Durante o evento as startups (empresas iniciantes) vão poder ter “acesso real ao mercado (oportunidade de negociação do protótipo ou projeto piloto, para a indústria) somado a oportunidade de aporte financeiro entre R$80.000,00 e R$ 700.000,00”.

“Send4”

Por falar em startup, a empresa iniciante “Send4” foi à vencedora do primeiro “Start Me Up”, competição voltada para incentivar as “startups que tenham soluções inovadoras para o mercado varejista”.

Foram 12 finalistas nesta primeira edição do prêmio, que foi organizado pelo fundo de investimentos “Bossa Nova” que ofereceu ao vencedor um investimento de R$ 100 mil.

A premiação aconteceu durante o “LATAM Retail Show 2017”, recentemente realizado em São Paulo. O LATAM Retail Show “é considerado o mais qualificado evento para o varejo, franchising, e-commerce e shopping centers da América Latina”.

A Send4 venceu com uma solução “que permite os e-commerces (lojas virtuais na Internet) oferecer uma opção até 40% mais barata de frete, na qual o cliente retira a encomenda em um ponto de entrega mais próximo da sua casa, a partir de uma rede física de locais de entrega”.

A solução proporciona ainda, através de segmentação de mercado e divulgação de promoções, levar compradores para as lojas físicas parceiras, aumentando em até 30% o fluxo de clientes nas lojas.

Menos R$ 2,3 bilhões

Um levantamento feito pela FECOMERCIOSP – Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, demonstrou que “comércio varejista paulista deve perder, em vendas, aproximadamente R$ 2,3 bilhões em 2017, número 17,9% maior do que o dado projetado no mesmo período de 2016 por causa dos feriados nacionais e os imprensados, os chamados feriadões”.

Segundo o documento, só o segmento de supermercados deixará de faturar aproximadamente, R$ 1 bilhão, número 14,5% maior que o do ano passado. Já o setor de vestuário, tecidos e calçados projeta uma perda de R$ 278 milhões, 17,8% superior à perda registrada com os feriados de 2016.

Vale destacar que foram desconsiderados os feriados estaduais e municipais, que também prejudicam a atividade comercial. Números semelhantes (proporcionalmente) devem ser computados nos outros estados.

Pelo Correio

A empresa “Petit Cake”, localizada na cidade de Votuporanga, São Paulo, especializada na industrialização de sobremesas, lançou um novo serviço inovador no país. Trata-se do “envio de sobremesas pelo Correio para todo o Brasil”.

Segundo diretores da empresa, os pedidos podem ser feitos pelo site e pelas redes sociais da empresa e os produtos tem validade de 10 dias. Ideia interessante.

(*) Engenheiro Eletrônico