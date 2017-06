Colunista: TSE caminha para protagonizar uma farsa

Que as primeiras palavras da coluna de hoje acerca do julgamento (inconcluso) no TSE sejam do renomado jurista Modesto Carvalhosa: “O que está ocorrendo no TSE é uma farsa; é uma fraude à lei”.

Farsa, que na sua tradução literal (ou etimológica) significa mentir, diz respeito também a um gênero teatral, no qual predomina o aspecto caricatural, desplugado de valores.

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil

Se coerência existisse em abundância nas prateleiras da vida nacional da atualidade, notadamente no ambiente do serviço público – e se o espelho fosse usado como conselheiro -, os dois ministros recentemente indicados pelo ´presidente´ Temer (Admar Gonzaga e Tarcísio Neto) teriam tido a hombridade de se considerarem suspeitos de julgar uma ação relativa ao ´investigado´ Temer, poupando o País da enganação que protagonizaram ontem.

“Os nossos votos constrangem ou não a nós mesmos”, cravou o relator da ação, ministro Herman Benjamin, ao se dirigir a Admar.

Herman pontificou que a criatividade brasileira – para o bem ou para o mal – criou algo que não havia sido devidamente mapeado satisfatoriamente na literatura jurídica: a compra direta de leis pelo poder econômico.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatéa Souza

Para ler a coluna inteira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/p_aparte/