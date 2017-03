Colunista comenta sobre rotatividade na Diocese de Campina Grande

Salta à vista o evidente acerto do papa Francisco ao indicar como o novo arcebispo da Paraíba o frade franciscano Dom Manoel Delson, que respondia pela Diocese de Campina Grande.

Na quadra histórica adversa que atravessa há anos a Arquidiocese, Dom Delson chega com as credenciais para colocar a casa definitivamente em ordem, num terreno “já aplainado”, para invocar a expressão do atual administrador apostólico, Dom Genival Saraiva de França.

Mas é preciso que a Igreja milenar – a começar por seu povo de Deus, seus padres e leigos atuantes nas diversas pastorais e serviços – lance o seu olhar e atenção sobre a novamente vacante diocese (a Sé da Borborema, como é chamada na linguagem interna).

Num intervalo de uma década, três bispos já passaram por essa imensa diocese em termos geográficos, com incontáveis realidades locais, que estão a desafiar e a reivindicar um tratamento diferenciado e, em muitos casos, inadiável.

A descontinuidade pastoral da diocese campinense é incontestável.

Para ser mais objetivo, Campina foi transformada numa espécie de ´entrepostos´ para futuros arcebispos.

A satisfação pela ascensão episcopal de muitos bispos tem como contraponto a preocupação com a continuidade da caminhada diocesana.

Entendo que chegou a hora de o tema ser tratado pelo Regional Nordeste II da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (dioceses de AL, RN, PE e PB), como forma de se tomar uma posição regional acerca do assunto, até porque é impraticável o tema chegar naturalmente ao conhecimento da Nunciatura Apostólica (representação do Vaticano no Brasil) e do papa, que não são obrigados a conhecer essa realidade local, algo inacessível diante das milhares de dioceses espalhadas pelo mundo.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatéa Souza

Para ler a coluna inteira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/p_aparte/