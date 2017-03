Colunista comenta sobre o Plano Estratégico para Campina Grande

Campina Grande vivenciará hoje um momento particularmente importante e singular para o seu futuro.

Trata-se da entrega do Plano Estratégico, durante sessão especial da Câmara de Vereadores no auditório da Fiep.

O Plano, modelado durante praticamente 1 ano e meio, oferece fundamentadas diretrizes para a desejada expansão racional e sistematizada da cidade ao longo das duas próximas décadas.

Foto: Paraibaonline

Dito de outro jeito, é a população, as entidades da sociedade civil e as autoridades lançando as bases da Campina que vamos erigir para as futuras gerações.

“É um presente que a sociedade está entregando ao Poder Público”, pontificou o coordenador desse trabalho, o empresário Renato (Keka) Lago.

A expressão de Renato tem como lastro o fato de diversas entidades terem criado as condições para estruturar esse Plano sem o aporte de recursos da administração municipal, o que inibiu qualquer intervenção na condução dos trabalhos.

Outras cidades que ´orbitam´ Campina também foram contempladas nesse estudo: Lagoa Seca, Massaranduba, Queimadas, Fagundes e Boa Vista.

O trabalho dedica – apropriadamente – um capítulo especial ao Complexo Aluízio Campos -, com a finalidade de combater qualquer desvirtuamento em sua concepção.

É imperioso ressaltar que esse Plano Estratégico não é uma espécie de ´plano de governo´ a ser entregue ao atual responsável pelo poder municipal ou aos seus sucessores.

É um projeto para a cidade, uma bussola para balizar os anos que estão por vir. O pior que poderia acontecer seria todo esse investimento e dedicação serem relegados às ´prateleiras da história´.

“Não vamos permitir que isso vá para a gaveta”, enfatizou Renato Lago, que destacou o funcionamento de um ´Observatório´ para acompanhar as etapas subsequentes do trabalho que hoje será entregue.

Poucas cidades do Brasil tiveram pessoas e entidades que se preocuparam em diagnosticar o presente e prospectar com racionalidade e cientificismo o horizonte das décadas que se aproximam.

Ao longo dos últimos meses dezenas de pessoas se envolveram, em graus variados, para que esse planejamento estratégico virasse realidade.

Permito-me personificar a homenagem a todas na professora Iara Lira Macedo, uma campinense que tem ´o Açude Velho brilhando em seus olhos´.

Iara nos faz lembrar uma passagem do Evangelho de João: “Um semeia, outro colhe”.

Thomas Edison, um famoso empresário americano do século passado, dizia que “boa sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra o planejamento”.

Amar efetivamente Campina e ambientá-la e prepará-la para as próximas gerações.

Então, mãos à obra!

*fonte: coluna Aparte, com Arimatea Souza

Para ler a coluna inteira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/ p_aparte/