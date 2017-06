Colunista comenta situação de ex-secretários da PMCG punidos pelo TCE

Reiteradamente, a coluna APARTE tem chamado a atenção, há anos, para uma mudança procedimental proposta, no já longínquo ano de 2005, pelo ex-prefeito Veneziano (PMDB-CG).

Acolhida pela Câmara, a proposta retirou o chefe do Executivo municipal da condição de ordenador de despesas, transferindo a atribuição aos seus auxiliares (secretários).

Dito de outro jeito, cada secretário municipal responde pelo seu orçamento e tem que anualmente remeter uma prestação de contas ao TCE.

Ou seja, a responsabilidade de um secretário da PMCG não acaba com o fim de sua atuação, mas tão somente quando todas as suas prestações de contas forem apreciadas (e aprovadas).

Com o passar dos anos, vários auxiliares do ´V´ foram penalizados, com intensidade variada, pelo TCE, por força da mudança acima referida.

Mas a condenação de ontem extrapolou em termos de volume de recursos e de motivação para a rejeição das contas de 2012 da Secretaria de Finanças.

Foto: Montagem/ Paraibaonline

Júlio César Câmara Cabral (ex-secretário) e Renan Trajano Farias (ex-tesoureiro da Sefin) terão que devolver R$ 17 milhões e 500 mil.

Conforme o TCE, R$ 6,2 milhões são concernentes a “despesas não comprovadas”, e R$ 10,9 milhões se referem a “saída de recursos financeiros sem comprovação da destinação”.

À primeira vista, esse volume de recursos aponta para alternativas nocivas ao erário público: improbidade administrativa, apropriação indébita, malversação orçamentária e de caixa.

Provavelmente aproxima-se o momento de os dois auxiliares passarem a limpo esse milionário desfalque ou demonstrarem que o TCE incorreu num equívoco histórico.

Enquanto nada disso ocorre, fica uma biografia maculada à espera da transparência solar.

*fonte: uol e coluna Aparte, com Arimatéa Souza

