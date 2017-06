Colunista comenta o julgamento no TSE e a inconveniência de ministros

Há muito tempo este colunista tem firmado uma posição – pessoal e restrita, evidentemente – contra os chamados tribunais mistos, pelo convencimento de sua absoluta incompatibilidade com a cultura política e jurídica brasileira.

Entenda-se por tribunais mistos aqueles que misturam juízes togados e advogados investidos da condição de magistrados, por tempo limitado, e elevados a essa condição por escolha que tem o crivo final do chefe do Poder Executivo.

No julgamento da chapa Dilma/Temer, em seus movimentos iniciais, isso tem aflorado com sutileza, mas mesmo assim de forma indisfarçável.

Os mais recentes ministros do TSE (Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira de Carvalho) foram escolhidos há tão pouco tempo pelo investigado Temer que a ´tinta´ do ato ainda está por secar – para utilizar uma alegoria retórica.

Sequer o relator do caso – ministro Herman Benjamin – adentrou pra valer no mérito do voto e já se desenha um placar favorável ao presidente.

É sintomática a frase verbalizada ontem pelo presidente da República durante solenidade, enquanto rolava o julgamento na Corte Eleitoral: “Vamos conduzir o governo até 31 de dezembro de 2018”.

Nesse momento histórico do TSE – que caminha para também ser um instante melancólico do Judiciário brasileiro – sobressai a figura ponderada e competente do ministro/relator paraibano Herman Benjamin, que demonstra possuir porte e preparo para integrar o Supremo Tribunal Federal.

Na sessão de ontem, novamente o presidente do TSE, Gilmar Mendes, abusou do direito de ser inconveniente, inoportuno e – data vênia – incoerente.

As suas provocações ao ministro/relator serão objeto de abordagem neste espaço numa outra oportunidade.

Pelo ´andar da carruagem´, Gilmar Mendes busca construir uma ´alquimia´ jurídica no sentido de expurgar os direitos políticos da ex-presidente Dilma e de Temer, mas sem avançar na cassação do mandato presidencial.

Não custa lembrar que por conta de outra ´lambança´ jurídica, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, presidiu no Senado a cassação de Dilma, permitindo uma modificação ´verbal´ da Constituição Federal para preservar os seus direitos políticos.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatéa Souza

